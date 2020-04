I migliori accessori PS4 | Aprile 2020

Quando ci si ritrova a comprare una nuova console molto spesso il pensiero corre veloce a quali titoli acquistare, con quali avventure inaugurare la propria piattaforma di gioco. Pensieri certamente più che legittimi: del resto a cosa serve una console se non ad immergersi in qualche magica esperienza? Intorno a tale ecosistema vi sono però anche tutta una serie di accessori che ci permettono di goderci al massimo la nostra amata PS4. Al giorno d’oggi c’è fortunatamente un grande ventaglio di prodotti in circolazione e, per meglio aiutarvi ad individuare i più validi, abbiamo deciso di stilare per voi un ricco elenco con i migliori accessori PS4 ad oggi acquistabili sul mercato. Nel caso in cui giochiate su Xbox One o Nintendo Switch, nessun problema: a breve arriveranno infatti sulle nostre pagine anche gli articoli dedicati ai migliori accessori per tali console. Nell’attesa bando però alle ciance ed ecco a voi i migliori accessori PS4 che abbiamo scovato sul mercato!

I migliori accessori PS4

Porta controller

Tra gli accessori attualmente più in voga per PS4 possiamo sicuramente trovare i porta controller, ossia quei prodotti che ci permettono di riporre in tutta sicurezza ed anche con un discreto stile i nostri amati gamepad. Di porta controller sul mercato ad oggi ce ne sono veramente di tutti i tipi: singoli, doppi o con caricatore incluso. Se siete alla ricerca della soluzione perfetta per voi, che sappia accontentare le vostre necessità, non avrete quindi molto probabilmente nessun problema a trovarla. A rendere il tutto più accattivante è poi ora la presenza di tutta una serie di porta controller con le fattezze di alcuni dei personaggi più amati dei videogiochi e non solo: tra Crash Bandicoot, Claptrap, Deadpool e molti altri ancora sotto questo punto di vista c’è infatti veramente solo l’imbarazzo della scelta. Utili e anche decisamente belli da vedere: i porta controller sono sicuramente uno dei migliori accessori PS4 ad oggi disponibile sul mercato.

Copri analogici

Altri ottimi accessori attualmente disponibili sul mercato per PlayStation 4 sono sicuramente i copri analogici, ossia dei prodotti tanto economici quanto incredibilmente utili ed efficienti. Grazie ad essi è infatti possibile sia proteggere gli analogici dei propri DualShock 4 che, soprattutto, aumentare il grip delle nostre dita su di essi, permettendoci così di ottenere migliori prestazioni in gioco ed anche una maggiore comodità d’uso. Anche in questo caso sono veramente molte le tipologie di tale accessorio in circolazione, ognuno con un proprio motivo e design. Dai più semplici ai più articolati, dagli anonimi ai variopinti: se siete alla ricerca di copri analogici per PS4 il vostro unico problema sarà solo quello di decidere quale modello sia di vostro gradimento.

Supporto verticale

Molto spesso accade di dover riporre le nostre amate console in qualche piccolo anfratto del nostro salotto o della nostra camera, incastrando la nostra fidata compagna di gioco tra un dispositivo e l’altro. Se avete avuto nel corso del tempo alcuni di questi problemi e vi avrebbe fatto decisamente comodo riporre la vostra PS4 in verticale a venire in vostro soccorso sono dei supporti che ci permettono di tenere la console in tale posizione. Un’ottima soluzione, insomma, per chi ha bisogno di tale posizionamento per la propria console o, ancora, per chi desidera invece semplicemente osservare la propria piattaforma in tale posizione. Un ottimo accessorio, che ci permette di guardare con un occhio completamente diverso le nostre PlayStation 4.

Porta giochi

Dopo un po’ diventa veramente arduo escogitare dove riporre i vari giochi, con le custodie dei nostri titoli che si ammassano sempre più nel corso del tempo. Per i più fortunati che hanno una libreria apposita o per gli amanti del digitale fortunatamente tale problema non sussiste, ma, nel caso in cui siate alla disperata ricerca di un escamotage per mantenere in ordine la vostra collezione, a venire in vostro soccorso sono tutta una serie di porta giochi che ci permettono di riporre con ordine e stile tutti i nostri titoli preferiti. Grazie a loro il disordine e la confusione saranno solamente un brutto ricordo: in poche parole uno tra i migliori accessori PS4 acquistabili al giorno d’oggi.

Adesivi Ps4

Lo sappiamo, lo sappiamo: PlayStation 4 è una console bellissima da vedere, grazie ad uno stile semplice e slanciato. Il colore nero, per quanto riguarda la versione base, concorre poi a rendere ancor più accattivante la console di Sony, rendendola elegante ed aggressiva al tempo stesso. Per tutti coloro che fossero però stanchi della medesima colorazione sono fortunatamente presenti tutta una serie di adesivi, o skin che dir si voglia, che ci permettono ad un prezzo veramente irrisorio e con pochissima fatica di cambiare veste alle nostre piattaforme di gioco, personalizzandole a nostro piacimento. Certo, per molti potrà sembrare un affronto attaccare un adesivo sopra le proprie console, ma per tutti gli altri si tratta di una soluzione tanto semplice quanto efficace, nonché uno tra i migliori accessori PS4.

