Migliori Action Figures dei Souls | Ottobre 2020

Come per ogni culto che si rispetti non possiamo non prendere in considerazione tutta una serie di memorabilia che vengono creati per rendere reali i personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare, ecco perché abbiamo deciso di portarvi le Migliori Action Figures dedicate al mondo dei Souls nella sua interezza. Con l’arrivo del remake di Demon’s Souls per PS5, la febbre per i titoli From continua a salire. Sebbene in realtà il fenomeno sia letteralmente esploso con l’uscita di Dark Souls, la saga creata da Miyazaki è riuscita fin da subito a generare un folto pubblico grazie al suo modo di narrare la storia.

Le Migliori Action Figures dedicate ai Souls

Se avete spazio a sufficienza nella vostra camera e vi piace avere oggetti che portano nel mondo reale i personaggi che amate non potete ovviamente farvi scappare questa occasione.

Gecco Dark Souls Bonfire

Ovviamente non potevamo non partire da uno dei simboli che ha reso celebre la saga di Dark Souls. Il “Bonfire” rappresenta il punto di riposo dei giocatori e in questa versione in scala 1:6 lo potrete tenere sempre con voi. La particolarità di questa versione creata da Gecco è che il fuoco prende “vita” grazie ad una serie di LED inseriti all’interno per rendere il tutto davvero realistico, per illuminare le vostre sessioni di gioco anche in vista dell’uscita del remake di Demon’s Souls.

» Clicca qui per acquistare il Bonfire che si illumina di Gecco

Gecco Dark Souls Lucertola di Cristallo

Ovviamente dopo il Bonfire non potevamo non prendere in considerazione anche un animaletto che da sempre rappresenta una grande gatta da pelare soprattutto per i giocatori che si affacciano per la prima volta alla serie. Stiamo parlando delle Lucertole di Cristallo tanto dolci quanto veloci nello scappare delle nostre lame. Inutile dire che abbiamo scelto di portare alla vostra attenzione sempre una versione di Gecco capace di lasciarvi davvero stupiti per il rapporto qualità/prezzo. Anche questa piccola amica è dotata di LED che illuminano la sua schiena.

» Clicca qui per acquistare la Lucertola di Cristallo

Cavaliere Solaire di Astora

Non può mancare uno dei personaggi più amati della serie dei Souls che fanno parte ormai della lore del primo capitolo della serie e non solo. Entrati nella leggenda grazie alle loro imprese, oppure in questo caso grazie al loro modo di rapportarsi con gli altri. E proprio il caso del nostro amico Solaire of Astora. La versione scelta da noi è abbastanza economica date le sue esigue dimensioni di circa 10 cm, rappresenta però un ottimo memorabilia per chi ama questo personaggio e vuole Lodare il Sole!

» Clicca qui per acquistare Solaire di Astora e lodare anche tu il Sole

Artorias Banpresto

Dopo Solaire non può mancare anche uno dei grandi personaggi del primo capitolo della serie all’interno di questa nostra guida alle migliori action figures. Artorias dell’abisso in questa statua di Banpresto è nella sue forma più splendente. Ben 17 cm di potenza, con la sua spada e nella sua posa classica.

» Clicca qui per acquistare Artorias dell’abisso