Migliori SSD Xbox Series X|S (febbraio 2024)

La nuova generazione di console è diventata oramai realtà da diverso tempo, portando con sé tanti giochi di grande qualità. Per godere al massimo di tutte le nuove esperienze videoludiche, la cosa migliore da fare è però quella di affiancare alla vostra piattaforma da gioco un SSD capace di darvi spazio a sufficienza, in modo tale da non dover mai disinstallare mai i vostri giochi preferiti.

Se siete possessori di Xbox Series X o Series X questa guida sui migliori SSD da affiancare alle vostre console Microsoft è ciò che fa per voi. Le console Microsoft, oltre ai classici giochi digitali e su disco, possono infatti contare su Xbox Game Pass, che offre agli appassionati un catalogo di giochi in costante aumento, e più memoria fa certamente comodo se si vuole provare un po’ di tutto senza preoccuparsi dello spazio libero necessario. Capacità, velocità di trasferimento e altro ancora: in questa guida, oltre a elencarvi quelli che sono i migliori SSD per Xbox Series X|S, vi aiuteremo anche a orientarvi per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

Come scegliere i migliori SSD per Xbox Series X|S

Ma come fare a scegliere i migliori SSD per Xbox Series X|S? Per molti potrebbe trattarsi di una cosa estremamente semplice, ma in realtà sono molti i fattori da tenere in considerazione. Non buttatevi insomma subito in un acquisto, ma seguite i consigli qui sotto per ottenere prodotti di buona qualità e non gettare soldi.

SSD ufficiali e su licenza Xbox

A differenza della situazione su console Sony, su Xbox Series X|S è possibile acquistare diversi SSD ufficiali brandizzati Xbox. Si tratta di prodotti in collaborazione con Seagate, una delle migliori marche di SSD, e si possono trovare sia in formato classico, da inserire nella console tramite cavo USB, che nel formato in stile memory card da inserire nel vanno apposito nel retro delle console Microsoft di nuova generazione.

Oltre ai prodotti Seagate, nettamente più semplici da inserire nella console e installarli, c'è anche un secondo prodotto su licenza Xbox da tenere assolutamente d'occhio. Parliamo del Western Digital WD Black D30, un SSD che si presenta come un prodotto più comune e che non rientra nel tipo di SSD che vanno inseriti nella porta dedicata nel retro delle console. In questo caso di tratta di un prodotto su cui Xbox ha voluto mettere il proprio marchio, così da segnalare ai giocatori sia il supporto totale per le proprie console, sia per l'alta qualità dell'SSD che viene messa a disposizione totale delle piattaforme da gioco Microsoft.

Velocità

Uno degli aspetti più importanti da tenere d’occhio quando ci si approccia ad un SSD è senza dubbio la velocità di lettura. Questo dato vi permette di conoscere se il prodotto che state per acquistare può soddisfare o meno le vostre esigenze. Per avere tra le mani un prodotto più che sufficiente nella velocità può bastare un SSD con velocità non inferiore ai 100 MB/s.

La velocità di lettura degli SSD, inoltre, è essenziale nel momento in cui vi riteniate dei giocatori eclettici e a cui piace giocare, o semplicemente provare, a una marea di videogiochi diversi. Se cvi rispecchiate in questo sappiate con che SSD del genere non sarete costretti a passare tali titoli dall’archiviazione interna dell’Xbox all’SSD in continuazione, altrimenti sappiate che non serve focalizzarsi troppo sulla velocità di lettura, vi basterà restare su una velocità non inferiore ai 100 MB/s come vi avevamo già accennato poco prima.

Utilizzo

Quando parliamo di dischi a stato solido per le console di nuova generazione è bene capire quale sarà l'utilizzo che andremo a farne. Pochissimi dischi esterni sono infatti compatibili con i giochi di nuova generazione. Se siete dei grandi utilizzatori di Xbox Game Pass, per esempio, un SSD esterno potrebbe essere l'ideale per memorizzare tutti i giochi cross gen tra Xbox Series S|X e Xbox One. Se invece volete dedicarvi solamente a produzioni di questa generazione, allora vi consigliamo di virare esclusivamente su dischi progettati per questo obiettivo.

Dimensioni

Anche le dimensioni dell’SSD possono essere una caratteristica da non sottovalutare, soprattutto se si tratta di dischi esterni che potete tranquillamente portare in giro per usare i vostri dati di salvataggio o interi giochi in giro per il mondo. Di solito ormai gli SSD più generici hanno delle dimensioni che sono standardizzate che permettono di entrare negli zaini, anche in quelli più piccoli. Se la dimensione per voi è di primaria importanza, però, vi consigliamo vivamente di puntare sull'acquisto di un SSD ufficiale Seagate, dato che non è tanto più grandi di una memory card di epoca prima PlayStation e potete metterla anche in tasca senza problemi.

Se invece siete giocatori più casalinghi e non pensate minimamente di spostare la vostra Xbox Series X|S dalla vostra postazione, va benissimo puntare anche su qualsiasi altro SSD che si trova in commercio e che vi abbiamo consigliato in questa guida all'acquisto. Sappiate però, che di solito alcuni SSD di grosse dimensioni possono aumentare anche di peso, soprattutto se presentano diversi componenti al loro interno, come il WD Black che ha anche un dissipatore.

Connessione

Gli SSD per Xbox Series X|S che abbiamo scelto di inserire in questa nostra guida all’acquisto sono sia prodotti ufficiali Microsoft che di terze parti. Per questo alcuni degli SSD potrebbero essere stati pensati per più funzioni del semplice gaming per console: questo potrebbe voler dire che alcuni prodotti hanno bisogno di adattatori (acquistabili separatamente) per essere collegati alla vostra Xbox, come accade con il Crucial CT1000X8, per esempio.

A differenza dell’SSD Xbox ufficiale, che si connette semplicemente nella porta che si trova nel retro delle due nuove console, questi altri SSD si possono connettere in modi differenti. Il metodo che va per la maggiore implica l’uso di un cavo USB che, solitamente, si trova direttamente all’interno della confezione del prodotto, rendendo comunque molto semplice ed immediata la connessione dell’SSD alla propria console Xbox di attuale generazione.

Dissipazione

Alcuni SSD possono presentare un dissipatore. Questo permette al componente di rimanere sempre alla temperatura ottimale, senza presentare pericolosi rischi di surriscaldamento che potrebbero rovinare in modo permanente il prodotto, rendendolo praticamente inutilizzabile. C’è un esempio di questo tipologia di SSD nella nostra guida e si tratta del WD_Black D30 Game Drive, prodotto non ufficialmente prodotto da Microsoft ma comunque sotto licenza Xbox.

Un prodotto del genere permette di essere compatibile con Xbox Series X|S, ma non solo, ad alte prestazioni. Il dissipatore può aumentare la dimensione e il peso del prodotto, ma permette di essere sicuri sul fatto che, anche se lo si utilizza in estate o con temperature molto alte, non vi è il rischio di pericolosi surriscaldamenti.

Installazione

L’installazione di un SSD ufficiale Xbox è un’operazione molto semplice, ma se non siete pratici è la stessa Microsoft a venirvi incontro spiegando passo passo come installare correttamente questa scheda di espansione alla vostra console.

In primis vi si richiede di rimuovere la copertura protettiva dalla scheda di espansione di archiviazione, quindi inserirla saldamente nello slot di espansione della memoria sul retro della console Xbox Series X|S. Prima di fare ciò è consigliato eseguire sempre l'aggiornamento Xbox, prima di connettere una scheda di espansione di archiviazione.

Una volta installata la scheda SSD, sia ufficiale che non, è possibile verificare l'incremento complessivo della memoria in ‘I miei giochi e app’. Per accedervi basterà premere il pulsante Xbox che si trova al centro del pad per aprire il Pannello, quindi selezionare 'I miei giochi e app’ e poi ‘Vedi tutti’. Infine, dovrete cercare l'indicatore nell'angolo in basso a sinistra dello schermo in ‘Tutti i dispositivi di archiviazione’ e il gioco sarà fatto.

Brand

Come potete ben vedere in questa guida sono diversi i brand di SSD presenti sul mercato e ognuno di essi ha le sue differenze e le sue caratteristiche. Si passa dai brand come Seagate, il quale ha stretto una collaborazione diretta con Microsoft per realizzare SSD ufficiali, a brand di terze parti come Western Digital che presenta su alcuni propri prodotti il logo di Xbox, a testimonianza dell’alta qualità e fedeltà col marchio gaming di Microsoft che ha questo produttore.

Ci sono poi alcuni brand più comuni come Sandisk e Crucial, i quali realizzano SSD e svariati altri prodotti che non hanno come scopo principale quello di essere utilizzati come memorie espandibili esclusivamente per console da gaming. Questi brand, solitamente, sono sempre compatibili con tutte le piattaforme da gioco indipendentemente dai modelli, ma possono necessitare di cavi USB per connettersi correttamente alle console.

Prezzo

Chiudiamo con una caratteristica molto importante, ovvero il prezzo. Anche qui, ci troviamo davanti a prezzi che cambiano a seconda del prodotto che si sta tenendo d’occhio. Come al solito, il primo consiglio che possiamo darvi è quello di impostare un vostro budget e muovervi nell’acquisto di conseguenza. Dato che i prezzi sono molto differenti, questo è un passo importante per chiudere il cerchio su alcuni prodotti che possono soddisfare le vostre necessità di qualità e prezzo.

È banale da dire, ma più sarete in cerca di un prodotto di alta qualità e più il prezzo si alzerà. Ma va assolutamente sottolineato come la situazione prezzo degli SSD possa cambiare e lievitare soprattutto anche a seconda della dimensione di spazio libero di cui avrete bisogno. Se puntate su 1 TERA di spazio, sappiate che il costo del prodotto si andrà ad innalzare, delle volte anche sensibilmente. Stesso identico discorso se vi accontentate di meno di spazi di memoria meno esosi, con il prezzo che andrà ad abbassarsi. Talvolta però è anche il brand che, grazie alla qualità dei componenti utilizzati, potrebbe farvi trovare davanti a SSD dal prezzo più alto rispetto alla norma.

Insomma, tutte le caratteristiche che vi abbiamo dato in questa parte di guida vi aiuteranno di sicuro a fare una cernita di SSD su cui puntare, sia che puntiate su un budget ristretto, sia che vogliate prendere il top tra le scelte che vi abbiamo proposto.