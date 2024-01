Migliori tappetini per mouse (gennaio 2024)

Quando si pensa al gaming sul PC, oltre ovviamente ai componenti all'interno del nostro amato PC, il pensiero corre veloce spesso e volentieri a mouse e tastiera. Quello di cui ci si dimentica è invece dei tappetini, degli accessori imprescindibili per dare libero sfogo alle potenzialità del mouse e, perché no, anche arricchire la nostra postazione. Oltre a sottovalutarne l'importanza, sarebbe inoltre dannatamente sbagliato anche pensare che uno valga l'altro e sono infatti numerosi gli aspetti da tenere in considerazione quando ci si ritrova a doverne scegliere uno.

A gennaio 2024 abbiamo aggiornato questa guida sui migliori tappetini per mouse aggiornando i vari link e inserendo quelli che sono attualmente dei prezzi particolarmente concorrenziali.

Qualità, dimensioni, caratteristiche e, perché no, anche l'aspetto estetico: proprio per aiutarvi in tale scelta, abbiamo deciso di stilare per voi una breve ma esaustiva lista di quelli che sono i migliori tappetini per PC ad oggi sul mercato. Grandi o piccoli, economici o premium: qualunque siano le vostre esigenze, esiste di sicuro un tappetino per voi e in questo articolo lo scoprirete.

Prima di andare a vedere quelli che sono i migliori tappetini per PC, avete già preparato a dovere la vostra postazione gaming con i migliori accessori e la migliore sedia da gaming economica? Nel caso vogliate invece per forza solo tappetini dalle dimensioni generose, potete trovare i migliori tappetini per PC gaming XXL nella nostra guida dedicata.

Come scegliere i migliori tappetini per mouse?

Scegliere un tappetino da gaming non è certo un’impresa complessa come decidere una nuova scheda video o qualche altro componente per il vostro computer, ma è indubbio che è sempre bene prendere i giusti accorgimenti per evitare di trovarsi ad acquistare qualche prodotto non al top. Del resto, chi vorrebbe trovarsi tra le mani un prodotto su cui il mouse non scivola nel modo corretto o le cui cornici si sfilacciano dopo pochi mesi?

A cosa serve un tappetino per il mouse?

Per molti, se non quasi per tutti, i tappetini per mouse hanno una singola funzione: garantire il corretto scivolamento e funzionamento del mouse collegato al proprio computer. Per alcuni, magari, a tale scopo si aggiunge il fare da base anche alla tastiera, per evitarne lo scivolamento e per rendere anche più piacevole a livello visivo la propria postazione di gioco. I tappetini per mouse, insomma, potrebbero quindi sembrare, passatemi il termine, degli oggetti inanimati, da appoggiare e lasciare fermi in un dato punto.

Non è però sempre così ed esistono infatti diversi tappetini con caratteristiche particolari che li contraddistinguono dalla massa. Le luci RGB, ad esempio, rendono tali prodotti ancor più personalizzabili e unici, mentre ad esempio il Logitech G PowerPlay è dotato nientepopodimeno che della possibilità di ricaricare i vostri mouse wireless Logitech semplicemente appoggiandoli sopra.

Quale tappetino PC per il mouse scegliere?

Come scegliere il proprio tappetino mouse? Una domanda che per molti può sembrare semplice, ma che in realtà nasconde dietro di sé anche dei ragionamenti da fare, oltre che dipendere ovviamente anche da quelle che sono le esigenze di ognuno. Il primo quesito da porsi è ovviamente quello relativo alla dimensione, ossia a cosa si vuole porre sopra il tappetino: vi basta il mouse o preferite avere anche la tastiera?

Una volta compreso tale aspetto, che è effettivamente il più importante in tale tipologia di prodotto, è cosa buona e giusta comprendere se si necessita di qualche feature particolare o meno. Fatto ciò, oltre ovviamente a lasciarvi andare per quanto riguarda il design del prodotto, è importante assicurarsi della buona qualità del materiale scelto e che sia in grado quindi sia di garantire un buon utilizzo che di non sfaldarsi dopo pochi mesi di utilizzo.

Quanto è grande un tappetino per il mouse?

Sembra banale, ma la prima cosa da tenere in considerazione quando ci si ritrova a dover comprare un nuovo tappetino da gaming sono le dimensioni. Volete un prodotto su cui posizionare anche la tastiera o il più piccolo possibile? Avete bisogno di ampio spazio di manovra o un angusto lembo di stoffa fa al caso vostro? Queste sono solo alcune delle domande che ci si potrebbe fare per capire quelle che sono le dimensioni del tappetino perfetto.

Solitamente le dimensioni dei tappetini per mouse vengono contraddistinte da dei valori standard, che cambiano però spesso e volentieri in base a quello che è il produttore. Indicativamente però sono le seguenti:

S o Small : 250mm x 210mm

: 250mm x 210mm M o Medium : 360mm x 300mm

: 360mm x 300mm L o Large : 450mm x 400mm

: 450mm x 400mm Extended: 900mm x 300mm

Non stupitevi, quindi, di trovare tappetini con dimensioni differenti da quelle sopra elencate, né tanto meno con altre diciture come XXL o quant’altro. Prendete insomma l’elenco qui sopra come meramente indicativo, giusto per orientarvi nella scelta prima di controllare effettivamente le dimensioni del prodotto nelle sue specifiche.

Di cosa è fatto un tappetino per il mouse?

Non tutti i tappetini sono uguali e non tutti i materiali garantiscono la stessa qualità di scivolamento del mouse. In base alle vostre esigenze, e ovviamente anche al budget, dare un’occhiata al materiale è cosa buona e giusta, per evitarsi possibili brutte sorprese dopo l’acquisto. Da non sottovalutare è poi la facilità di pulizia del tappetino, con un prodotto idrorepellente che, ad esempio, è meno soggetto a sporcarsi.

Com'è fatto un tappetino per il mouse?

Certo, non si tratta di una delle caratteristiche più vitali nella scelta di uno tra i migliori tappetini da gaming, ma perché non riporre un po’ di attenzione anche a quello che è il design? Monocolore, con dei pattern o dedicato a qualche gioco specifico: fortunatamente oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta ed è possibile fare proprio un prodotto sia bello che di qualità. Se siete dei grandi fan di Skyrim, ad esempio, perché rinunciare a un bel tappetino dedicato e di alta qualità?

Brand conosciuti di tappetini per mouse

Avete trovato un tappetino per PC che vi ispira particolarmente ma non avete la minima idea se si tratta di un prodotto di buona fattura? Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le caratteristiche tecniche, come materiale, dimensioni ed eventuali feature, un ottimo modo per comprendere se ci si trova di fronte a un prodotto degno o meno di nota è quello di verificarne il produttore. Nel caso siate indecisi controllate quindi se il tappetino in questione sia di un brand conosciuto o meno: nel caso lo foste potete andare tranquilli e stare tutto sommato sicuri di trovarvi tra le mani qualcosa di qualità almeno buona. Se non conoscete il brand provate invece a cercare qualche informazione online, in modo tale da verificare se si tratta o meno di qualcosa di affidabile e di contraddistinto da una buona qualità di fondo.

Insomma, il consiglio è quello di non farsi ingannare dal pregiudizio che un tappetino mouse sia un qualcosa di semplice e che uno valga l’altro: scegliere qualcosa di scadente, oltre a farvi perdere soldi, vi porterà ad avere un prodotto in cui lo scivolamento del mouse non è perfetto, le cui cornici si sfilacciano in breve tempo o altro ancora. Informarsi non costa nulla e, soprattutto, vi farà risparmiare qualche euro e anche qualche brutta sorpresa.

Quanto costa un tappetino per il mouse?

Ma qual è il prezzo giusto per un buon tappetino mouse? Ovviamente, come sempre e come è fisiologico che sia, dipende da quello che si sta cercando e da quelle che sono le proprie esigenze. Se volete un prodotto semplice, destinato solamente al mouse e senza feature particolari potrete quindi aspettarvi di spendere qualche decina di euro, mentre se siete alla ricerca di tappetini XXL, con illuminazione LED o dedicati a qualche brand particolare il prezzo lievita sensibilmente, arrivando anche a superare i cento euro.

Insomma, il prezzo di un buon tappetino PC va da circa 15-20 euro, per i prodotti più semplici e ridotti di dimensioni ma comunque di buona qualità, fino ad arrivare a oltre cento euro se siete alla ricerca di device altamente innovativi, capaci ad esempio di ricaricarvi il mouse durante l’utilizzo. Tolti tali casi limite, che meritano comunque di essere tenuti in considerazione, per un buon tappetino PC, di qualsivoglia dimensione, difficilmente vi troverete a spendere più di 40-50 euro.