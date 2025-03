Notch mostra le prime immagini del suo prossimo progetto... e sembra Minecraft 2

La passione per la creazione videoludica non si ferma mai, soprattutto quando si parla di Markus Persson, meglio conosciuto come Notch, il genio dietro il fenomeno planetario Minecraft. A poche settimane dall'annuncio di un nuovo progetto, lo sviluppatore svedese ha recentemente concesso ai suoi follower su X un raro sguardo dietro le quinte del suo misterioso titolo in lavorazione. La condivisione è avvenuta quasi per caso, durante una discussione tecnica sui problemi di sviluppo, trasformandosi rapidamente in un'anticipazione visiva che ha catturato l'attenzione della comunità di appassionati.

Tutto è iniziato con una discussione apparentemente ordinaria. Persson stava condividendo alcune problematiche tecniche incontrate nelle prime fasi di programmazione quando, sollecitato da un utente curioso, ha deciso di mostrare qualcosa di concreto. "Non ho alcun video, ma abbiamo realizzato dei test sullo stile visivo", ha risposto Notch, anticipando che si trattava di materiale "molto acerbo" ma sufficiente a dare un'idea della direzione intrapresa.

La condivisione è avvenuta poco dopo, con alcune immagini catturate attraverso una telecamera libera nel mondo di gioco. Lo stile visivo, seppur in fase embrionale, mostra già alcune delle scelte estetiche che potrebbero caratterizzare il progetto definitivo, con particolare attenzione alla resa del terreno e alla palette cromatica.

Consapevole di quanto facilmente la community possa trarre conclusioni affrettate da immagini preliminari, lo sviluppatore ha ripetutamente sottolineato la natura provvisoria del materiale mostrato. "Per la maggior parte è solo blocking e test dei colori, soprattutto per il terreno", ha precisato, invitando implicitamente i fan a moderare le aspettative e a considerare gli screenshot come semplici esperimenti visivi.

La generazione procedurale, elemento distintivo che ha reso Minecraft un capolavoro di versatilità, sembra essere ancora al centro del pensiero creativo di Notch. In un commento successivo, ha infatti specificato che, sebbene gli ambienti mostrati non siano stati generati proceduralmente, il sistema di sviluppo tiene in considerazione questa possibilità, specialmente se dovesse decidere di utilizzare il renderer Kyle per la creazione del terreno.

Un progetto ancora senza nome e senza fretta

Il nuovo titolo, che attualmente non ha ancora un nome ufficiale, rappresenta un ritorno significativo alla scena dello sviluppo indipendente per Persson. Dopo il clamoroso successo di Minecraft e la vendita a Microsoft per 2,5 miliardi di dollari nel 2014, Notch si era relativamente allontanato dai riflettori dell'industria videoludica.

La comunità di appassionati segue con interesse questa nuova avventura creativa, pur comprendendo che è ancora troppo presto per formulare qualsiasi giudizio concreto. L'annuncio ufficiale dell'inizio dei lavori risale infatti a sole poche settimane fa, segno che il cammino verso un prodotto finito è ancora lungo e probabilmente ricco di evoluzioni.

Per ora, questi primi scorci visivi rappresentano più un attestato di impegno che una vera e propria presentazione, un modo per dire al mondo che Notch è tornato a fare ciò che sa fare meglio: creare mondi digitali in cui l'immaginazione può esprimersi liberamente.