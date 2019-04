Minecraft ha raggiunto un altro grande traguardo: ecco tutti i numeri segnati dal sandbox cubettoso di Mojang negli ultimi anni.

Minecraft ha venduto più di 30 milioni di copie su PC: possiamo vederlo tramite il sito ufficiale di Mojang il quale segnala in tempo reale il numero di copie vendute. Il gioco è stato rilasciato su PC nel novembre 2011 e di anno in anno ha continuato a crescere.

L’ultimo traguardo su PC era stato raggiunto nel gennaio 2017 quando il gioco aveva superato le 25 milioni di copie: questo ci fa capire che nel giro di due anni ha venduto circa cinque milioni di copie. Il gioco continua a vendere in modo regolare su PC, anno dopo anno, ma non dobbiamo scordarci che Minecraft è disponibile anche su molte alte piattaforme.

All’ultimo conteggio, avvenuto nel tardo 2018, Minecraft aveva raggiunto i 154 milioni tra tutte le piattaforme, diventando il secondo gioco più venduto di sempre, subito dopo Tetris. Ora non ci resta che vedere quanto tempo servirà per raggiungere il traguardo dei 35 milioni.

Minecraft è disponibile su PC Windows, Mac, Linux, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, iOS, Android, Windows Phone, Kindle Fire, Gear VR, Apple TV e Fire TV. Non potete dire di non avere un device adeguato per poter giocare a Minecraft, questo è certo. Diteci, cosa ne pensate del gioco di Mojang?