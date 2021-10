Minecraft avrà un nuovo metodo per farmare XP

L’incantevole e sconfinato mondo di Minecraft non smette mai di evolversi e di stupirci. Molte volte abbiamo sottolineato come la creatività dei giocatori possa trovare libero sfogo nel gioco Mojang, ma anche chi ama avventurarsi alla scoperta dei segreti di questo mondo cubettoso ha sempre qualcosa di interessante che può scovare.

L’aggiornamento che aggiungerà il bioma Deep Dark in Minecraft è sempre più vicino, e stando a quanto è stato svelato di recente da alcuni sviluppatori il tutto aggiungerà una serie di novità al mondo di gioco.

Tra queste ci saranno anche i nuovi blocchi Sculk, grazie ai quali i giocatori potranno mettere in pratica un nuovo modo per farmare punti XP.

Il designer Brandon Pearce è voluto andare più nello specifico, spiegando che “di solito quando un mob muore non rilascia XP a meno che tu, giocatore, non lo uccida di persona. Quindi con i blocchi Sculk potrete essere in grado di creare un farming di XP più agile“.

Questa novità sarà introdotta in Minecraft con l’update 1.19 The Wild, che dovrebbe arrivare nel corso del 2022.