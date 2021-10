Minecraft, c’è chi lo ha finito da bendato in tempo record

C’è chi direbbe che una cosa di questo tipo sia impossibile da portare avanti. C’è chi invece non ci crederebbe e vorrebbe le prove, ebbene questa volta le abbiamo perché lo Youtuber in questione è già avvezzo a questo tipo di contenuti e ha fatto altre sfide di questo tipo. Ovviamente all’interno di questa notizia troverete il video completo di mezz’ora nel quale FrozenMelody riesce a finire in tempo record Minecraft. Il tutto non facendolo come uno speedrunner normale, ma bendandosi con una mascherina da notte. Se fate attenzione inoltre potrete anche vedere all’interno del video che non vi è alcun tipo di aiuto audio nel gioco durante tutta l’impresa.

Inutile dire che si tratta di una vera e propria impresa all’interno della community di Minecraft ma non solo. Durante gli ultimi mesi l’attezione verso il gioco di Mojang si è alzata ancora una volta. Un po’ come le stagioni anche per il titolo survival a cubetti ci sono dei periodi in cui l’hype culture la fa da padrona, vuoi perché viene giocato da content creator che portano nuove persone o in seguito ad alcuni aggiornamenti interessanti. Fatto sta che Mojang ne è sicuramente contenta della questione e lo è anche il content creator che è riuscito a completare una speedrun addirittura da bendato. Detto questo non ci resta che lasciarvi al video per gustarvi quest’avventura!

Minecraft rappresenta uno di quei titoli intramontabili che ormai da quasi un decennio accompagna milioni di giocatori e che anche grazie alla sua natura da sandbox game riesce sempre a rinnovarsi nel tempo soprattutto anche grazie all’inventiva del team di Mojang che con ogni aggiornamento riesce sempre ad inserire delle succose novità all’interno del titolo.

Detto questo se siete anche voi amanti del brand, potete provarci, ma fate attenzione però, non vi garantiamo di certo la riuscita al primo colpo!