Minecraft diventa una bomba ad orologeria con questa mod

Se c’è un gioco creato per passare un po’ di tempo in totale relax, quello è Minecraft. Il sandbox di Mojang è riuscito nel giro di pochi anni ad impressionare, con un titolo che oggettivamente non conosce confini racchiuso da una community che da sempre si è messa in gioco per migliorarne l’esperienza. Abbiamo visto infatti diverse creazioni che hanno lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati del gaming, l’ultima di queste la riproduzione di Edoras, capitale del regno di Rohan nata dai racconti di Tolkien.

Oltre alle immense creazioni, Minecraft è ricco di mod che cambiano drasticamente le regole aggiungendo un po’ di sfida ad un titolo che non è certamente nato per creare ulteriori ansie. Se siete quindi coloro che amano le sfide ardue, questa è la modifica che fa per voi perché iGrantastic ha creato questa mod scaricabile sul sito Planet Minecraft. Più o meno qualsiasi cosa a cui ci avvicineremo attiverà un timer trasformandolo in una bomba, questa non potrà essere disinnescata e di conseguenza porterà ansie continue al giocatore.

In sostanza oggetti, mostri, animali e quant’altro attiverà un timer, starà a voi decidere come risolvere la situazione se scappare o eliminare il problema nel minor tempo possibile. Diciamo che la mappa di gioco potrebbe nel giro di poco tempo diventare un vero e proprio campo minato, ma ammettiamo che tale mod risulta essere davvero divertente. Minecraft è probabilmente il titolo più modificato di sempre, e non è assolutamente un problema, anche gli sviluppatori sono consapevoli di questo e si divertono anche loro a vedere le creazioni da parte della folta community. Insomma, se volete provare qualcosa di esagerato questo è quello che fa per voi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali mod di Minecraft vi hanno fatto divertire di più? Raccontateci le vostre vicende qui sotto nella sezione dedicata con un commento. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il sandbox di Mojang.