Minecraft: fan crea e incaglia la Ever Given in mezza giornata

Lo scorso 23 marzo la nave mercantile Ever Given si è incagliata nel canale di Suez. Sicuramente avrete sentito questa notizia prima d’ora e ne avrete seguito le vicende, ma c’è anche chi è voluto andare oltre e ricreare l’accaduto all’interno del sempre verde Minecraft. Non è la prima volta che il sandbox di Mojang spinge i giocatori a dare vita alla loro infinita creatività, e molte volte accade proprio che gli eventi che accadono in giro per il mondo vengano trasportati nel titolo di successo.

L’opera è stata realizzata dall’utente conosciuto su Reddit con il nickname di “Admiral_Baguette”, il quale si è divertito a ricreare la nave incagliata e tutto un pezzo del canale di Suez. Da quanto ci viene detto dal giocatore, la nave ricreata in Minecraft misura 69 per 470 blocchi ed è stata semplicemente ruotata di 30 gradi per incagliarla. Rispondendo ad alcuni commenti che citavano l’assenza dello scavatore, l’autore di questa creazione ha risposto con quanto segue: “Potrei aggiungerlo più tardi. Ho trascorso 11 ore per creare la nave e volevo solo finire il lavoro così potevo andare a dormire. “

Inoltre, per il momento non è possibile visitare il mondo di Minecraft in cui sta prendendo vita la creazione di questo giocatore, dato che non è stato reso ancora disponibile un link al download. Sappiamo però che in futuro questa creazione verrà ampliata, con il ragazzo che ha già dichiarato di volerci tornare al lavoro per aggiungere, oltre allo scavatore già menzionato, anche un porto con altrettante navi.

Dopo ben 11 anni di attività Minecraft è ancora il luogo perfetto in cui dare libero sfogo alla propria creatività. Segno lampante di una community da sempre molto affezionata al titolo Mojang.