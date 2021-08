Minecraft: ricreata Whiterun di Skyrim da un fan, ed è bellissima

In questi giorni non si fa altro che parlare di The Elder Scrolls V Skyrim, con il supporto della community che non molla mai uno dei giochi che è rimasto sulla cresta dell’onda per così tanti anni. Tra mod sempre più originali e nuove scoperte che emergono dopo ben dieci anni dal lancio originale del gioco, gli appassionati hanno ancora diversi motivi per perdersi nel titolo Bethesda. C’è però chi ha voluto trasportare un pezzo di quel mondo all’interno di Minecraft, ricreando con i cubetti una delle città più famose di Skyrim.

I fan di Minecraft continuano a stupirci con una serie di creazioni dei luoghi più iconici di altri giochi. Negli ultimi tempi abbiamo visto Bonzai Plaza di Apex Legends, la mappa di Zelda Breath of the Wild e persino il centro della città di Stardew Valley, tutte ambientazioni ricreate con gli iconici cubetti del titolo Mojang. Di recente un appassionato ha ricreato anche Whiterun di Skyrim rispettando le fattezze originali della città fantasy.

Questa creazione è stata condivisa dall’utente Branman1234 su Reddit, dove ha condiviso la sua interpretazione della città all’interno di Minecraft. Dalle immagini postate possiamo vedere l’intera città medievela fantasty, con le intricate struttura in legno e travi di Dragonsreach che incombe su di essa. C’è la sala dell’idromele, Jorrvaskr, a Skyforge e i tre distretti che si possono trovare all’interno delle fortificazioni della città.

Come abbiamo già sottolineato, non è affatto la prima volta che i giocatori di Minecraft si dilettano nel ricreare famose ambientazioni videoludiche con gli iconici cubetti. Per questo non vediamo l’ora di restare sorpresi con le prossime creazioni che verranno fatte all’interno del sempreverde gioco targato Mojang.