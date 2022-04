Di tutti i giochi presenti sul mercato, Minecraft è sicuramente quello che lascia più libertà ai creator digitali. Sono oramai tantissime le mod che hanno permesso di introdurre diversi esperimenti, tra mappe e interi nuovi mondi, tanto che ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da fare. Se amate gli horror e avete una passione per il gioco Mojang, non potete sicuramente perdervi questa mappa.

Diffusa su Reddit e creata dall’utente SSupersette, si tratta di una vera e propria mappa di Minecraft in stile horror. Non è solo una creazione scenica, tutt’altro. La mappa è infatti al centro di una attività decisamente interessante, che richiede ai giocatori di uccidere una gigantesca creatura e scappare via da una casa infestata. Niente male, non trovate?

Uno screenshot della mappa è stato pubblicato sulla popolare board ed ha sicuramente un tono decisamente oscuro. Nell’immagine è possibile vedere uno dei personaggi del gioco impiccato, con il muro sporco di sangue. Insomma, a livello di atmosfera ci siamo. “Scappate dalla casa stregata prima di diventare pazzi. Dovrete evitare mostri e farvi strada tra le candele”, si legge nella descrizione del nuovo playground del gioco Mojang. La mappa è stata creata durante un evento della community chiamato Yeggs Spring 2022 Mapjam ed è sicuramente tra le creazioni più riuscite, almeno a livello di atmosfera.

Chiamata Ashen, la nuova mappa di Minecraft è disponibile per il download a questo indirizzo. Attenzione però: le nuove mappe degli utenti create durante lo Yeggs Spring 2022 Mapjam sono davvero diverse e vi invitiamo a scorrere il file linkato poco sopra per poterne scoprire di nuove. Chissà se non troverete davvero quello che fa al caso vostro, al di là di questo piccolo playground in tema horror. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.