Sono oramai anni che i giochi dei Simpson latitano. L’ultimo titolo originale, ispirato al lungometraggio, debuttò infatti oltre 10 anni fa e da allora più nulla. Ora però una nuova mappa di Minecraft ci permette di rivivere, almeno in parte, il mood di una delle sitcom più popolari e longeve di sempre. Come? Grazie ad un’altra, bellissima creazione della community.

Questa volta Minecraft è stato rimaneggiato da un gruppo di creator chiamato Blockster. Il loro obiettivo su Minecraft è quello di creare mappe letteralmente giganti, in pieno stile open world. Tra le loro creazioni notiamo è degna di nota proprio quella di Springfield, città in cui le avventure della famiglia Simpson prendono vita. La mappa è letteralmente la riproposizione della città, ricca di dettagli, edifici e ovviamente i personaggi storici della serie.

Al momento il pack è ancora un work in progress e manca ancora il link per il download. Nonostante ciò, il team ha già svelato cosa ci sarà all’interno. Come riportato da Blockbuster, il pacchetto completo includere la casa della famiglia Simpson, le texture, oltre 300 modelli, una modalità multiplayer, musica personalizzata, 25 skin e alcuni mini giochi, di cui la natura non è però stata svelata. Tutto ciò riesce, in qualche modo, a colmare l’assenza di un gioco a mondo aperto ispirato alla serie TV. Potete dare uno sguardo alla mappa grazie al filmato che trovate subito qui in basso.

Minecraft non è però solo divertimento. Negli ultimi tempi, infatti, il gioco di casa Mojang è diventato un vero e proprio spazio dedicato alle attività più inusuali. Tra le ultime iniziative dobbiamo segnalare lo spazio dedicato alla campagna di Macron per la corsa alle presidenziali della Francia, un modo per accaparrarsi i voti dei più giovani. A questo punto potremmo essere davanti ad uno dei metaversi più completi di sempre.