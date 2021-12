Minecraft: un utente costruisce un PC nel sandbox, e ci si può giocare!

Minecraft sta riscuotendo un successo incredibile nell’ultimo periodo, ed è tutto grazie ai numerosi aggiornamenti che stanno venendo apportati al gioco, che la community sta apprezzando fino all’ultimo pixel. Con l’arrivo della seconda parte dell’update Caves & Cliffs e l’annuncio del prossimo che sarà a venire, il Wild Update, Mojang è riuscita a creare un’hype non da poco dietro il famoso gioco a cubi, arrivando addirittura a battere un importante record su YouTube di recente. Ma non è certo da poco che la community ha iniziato a sfruttare il titolo per portare al suo interno le proprie creazioni più bizzarre, e infatti la notizia di oggi ha dell’incredibile.

Se infatti la notizia di qualche settimana fa di un utente che ha costruito un enorme Oreo all’interno di Minecraft non fosse già abbastanza assurda, allora tenetevi forte: un genio ha creato un computer che può far girare vecchie perle come Tetris e Snake, o addirittura funzionare come calcolatrice. Costui è riuscito a inventare un processore a 8 bit all’interno del gioco, con 1 hertz di velocità di clock, 256 byte di RAM e uno schermo 32×32. Potrebbe sembrare poco, ma ricordiamoci che stiamo parlando di un PC all’interno di Minecraft.

La mente geniale dietro a tutto ciò è un utente chiamato Sammyuri, il quale ha impiegato ben 7 mesi per la creazione di questa macchina, che ha soprannominato Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit). Il processore virtuale, costruito interamente di blocchi di comando e circuiti a pietra rossa, se portato nel mondo reale raggiungerebbe l’altezza di circa 60 metri.

Questa creazione ha dell’incredibile, anche se come ha menzionato l’autore non è ancora perfetta. Egli specifica, infatti, che il video dove vengono mostrati i programmi all’interno del PC è stato velocizzato per renderlo guardabile e/o giocabile, dato che altrimenti i processi sarebbero semplicemente stati troppo lenti da vedere (stiamo pur sempre di un processore a 8 bit). Ad ogni modo, tutto ciò prova che Minecraft sta diventando molto più di un semplice videogioco, e ciò è dimostrato anche da come potrebbe venir coinvolto nel nuovo metaverso in crescita. A proposito di altre notizie pazze, lo sapevate che dei ratti hanno imparato a giocare a DOOM 2?