Quando parliamo di Minecraft di solito lo facciamo mettendo in luce tutti quelli che sono gli aspetti che permettono al titolo di essere ancora oggi uno dei più giocati al mondo. Il sandbox di Mojang, infatti, non accenna ad arrestare minimamente la sua corsa, e tra aggiornamenti ufficiali, mod e creazioni fan-made, i fan del titolo a cubetti hanno sempre qualcosa di nuovo da fare. Ora, alle porte di Halloween Mojang ha deciso di festeggiare questo evento annuale in un modo davvero speciale.

Come è stato annunciato dalle pagine social di Minecraft (potete acquistare il gioco su Amazon), quest’anno Halloween verrà festeggiato in un modo molto particolare se siete amanti del noto sandbox. Oltre a creare all’interno del fantastico e sconfinato mondo virtuale, i ragazzi di Mojang stanno chiedendo ai numerosissimi fan del franchise di festeggiare Halloween in un modo che coniuga il mondo digitale a quello reale. In questo periodo, infatti, ai giocatori interessati verrà richiesto di fare del sano uso del fai da te per dare vita alle proprie creazioni preferite a tema Halloween.

Questa iniziativa richiede poi, a tutti coloro che vorranno, di pubblicare in rete le foto delle creazioni usando l’hashtag #SpookyMinecraft. La community potrà così dare uno sguardo a quello che gli appassionati creeranno, e verranno messi in evidenza i lavori che più riusciranno a colpire gli appassionati di tutto il mondo. Insomma, un modo molto bello per permettere a chiunque di dare vita alle proprie idee non solo nel mondo virtuale di Minecraft, ma anche nella vita reale.

Costumes, pumpkins… how are you celebrating spooky season the Minecraft way? Send us photos of your real-life creations using #SpookyMinecraft; we'll take a look at submissions through October 24 and spotlight some of our favorites! https://t.co/7n570D2jgs pic.twitter.com/HbX9PFYc7Q — Minecraft (@Minecraft) October 10, 2022

Ancora una volta Minecraft dimostra quanto questa esperienza riesca a coinvolgere al massimo i propri appassionati. Oltre dieci anni di successi sembrano non aver saziato minimamente i ragazzi di Mojang, i quali sono sempre pronti a espandere questo universo su più fronti, anche con esperienze stand alone più sperimentali come Dungeons o Legends.