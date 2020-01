Mixer si sta liberando di alcuni contenuti controversi

Nel corso degli ultimi tempi Mixer ha acceso una forte rivalità con la piattaforma di streaming concorrente Twitch, non solo accaparrandosi alcuni degli streamer più noti sulla piazza, come per esempio Ninja, ma la piattaforma di casa Microsoft sta studiando nuovi modi per evolversi e attirare le attenzioni della massa verso di sé.

Anche con alcuni dei migliori streamer che trasmettono quotidianamente le proprie dirette su Mixer, la piattaforma di Microsoft sta perdendo terrendo da Twitch in termini di visualizzatori. Oltre a questo, alcuni partner hanno manifestato il loro malcontento con le politiche della piattaforma. Uno dei maggiori problemi che affliggono Mixer da molto tempo sono i flussi 24/7, in cui uno streamer può allontanarsi dalla propria diretta andando ad impostare il tutto si una stazione radio. Questi tipi di contenuti vengono etichettati come Spark Farms, dato che permettono agli spettatori di ottenere “scintille”, la valuta virtuale di Mixer, in modo semplice ed efficace. Tuttavia, questi contenuti non hanno altro scopo e non forniscono alcun valore in termini di intrattenimento.

Oltre alle cosiddette spark farm, ci sono anche canali “follow for follow” che non forniscono alcun tipo di contenuto reale ai propri spettatori. Alcuni membri della comunità si sono lamentati che queste situazioni , solo per accaparrare più Scintille o più iscritti senza offrire alcun contenuto stiano facendo male a tutta la piattaforma, facendo crescere a fatica i creatori che propongono i propri contenuti giornalmente.

Microsoft ha attivamente ascoltato il feedback della community. Nell’ultimo LevelUpCast di Mixer, la società ha anche annunciato che sta intervenendo contro questi canali dichiarando che, “A partire dalla prossima settimana, Mixer non consentirà più le Spark Farm 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la creazione di canali per il solo scopo di follow for follow senza creare nessun tipo di reale trasmissione”. Che pensate delle contromisure prese da Mixer?