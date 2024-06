Miyazaki ha ammesso che Shadow of the Erdtree è effettivamente difficile

Il rilascio del DLC Shadow of the Erdtree per Elden Ring ha portato nuovi scenari esplorabili e sfide che espandono ulteriormente l'imponente universo del gioco originale.

Durante un'intervista al Summer Game Fest, il direttore del gioco, Hidetaka Miyazaki, ha descritto questa espansione come la più grande, in termini di scala, rispetto alle precedenti realizzate da FromSoftware, paragonabile per volume all'area di Sepolcride del gioco base, ma con "molti più contenuti".

Tuttavia, giocando a Shadow of the Erdtree, molti hanno percepito che l'area del DLC è molto più vasta di quanto anticipato, presentando una mappa estesa e stratificata con nuove zone posizionate su altipiani o immerse in valli profonde, raggiungibili solo tramite complesse sezioni di platforming.

Il fulcro narrativo di Shadow of the Erdtree è Miquella, fratello di Malenia e uno dei semidei centrali nella mitologia di Elden Ring. Secondo Miyazaki, concentrarsi su Miquella è un modo per onorare il contributo di George R. R. Martin, che ha fornito una ricca base mitologica per il mondo del gioco. L'introduzione della storia di Miquella tramite l'espansione, mira a "chiudere il cerchio" dell'intervento di Martin nel progetto.

Uno degli aspetti più discussi, però, riguarda la difficoltà del DLC, che molti giocatori trovano estrema. Shadow of the Erdtree include oltre 50 boss, dei quali solo una minoranza è necessaria per avanzare nella storia, mentre gli altri sono opzionali e notevolmente difficili.

In risposta alle critiche sulla difficoltà, Miyazaki ha sottolineato che intendeva mantenere un'alta curva di sfida, credendo fermamente che diminuire la difficoltà potrebbe privare il gioco della sua essenza e del piacere derivante dal superare ostacoli impegnativi. Tuttavia, ha confermato che l'espansione è "effettivamente difficile" ed è consapevole che questo aspetto potrebbe allontanare una parte dei giocatori.

Per compensare, Miyazaki ha lasciato piena libertà di scelta ai giocatori, un elemento chiave per bilanciare la difficoltà e rendere l'espansione più accessibile e coinvolgente.

Questo principio era già presente nel gioco base di Elden Ring ed è stato ulteriormente enfatizzato nel DLC anche se il sistema di levelling è stato cambiato per allineare il più possibile l'esperienza finale per tutti i giocatori.

Infine, Miyazaki ha riflettuto sugli insegnamenti tratti dai feedback ricevuti dai giocatori in merito a Elden Ring, cercando di rendere le nuove sfide offerte dal DLC divertenti, piuttosto che fonte di stress inutile, pur mantenendo una significativa difficoltà.

Con Shadow of the Erdtree, FromSoftware continua a esplorare i limiti della sfida che i giocatori possono sopportare, pur cercando di offrire un’esperienza che sia soddisfacente e gratificante, dimostrando ancora una volta la loro abilità nel creare mondi e sfide che galvanizzano la community di appassionati.