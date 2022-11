Call of Duty: Modern Warfare 2 ha introdotto un nuovo sistema per il livellamento delle armi per la sua modalità multiplayer. A differenza delle precedenti interazioni, ogni arma e i suoi accessori devono essere sbloccati aumentano il livello di altre armi, appartenenti alla stessa famiglia. Una scelta molto furba, che sta spingendo i giocatori a imparare a maneggiare e configurare tutti i fucili e le mitragliette a disposizione, ma che è ovviamente anche molto scomoda. Il gioco non è infatti molto generoso a livello di punti esperienza e quindi i giocatori stanno cercando qualsiasi trucchetto per velocizzare il processo.

Il primo trucco è stato scoperto da un content creator americano e si concentra sulla modalità Invasione. Essendo una modalità ricca di bot, decisamente più semplici da uccidere rispetto ai giocatori normali, questa modalità permette di guadagnare punti esperienza molto velocemente. La modalità sarebbe così efficace nell’obiettivo che si potrebbero addirittura maxare tutte le armi in appena 60 minuti e ottenere, di conseguenza, tutti gli accessori e ovviamente le skin, anche quelle più rare e quelle segrete. Il content creator non sa però se si tratti di un bug oppure no, dunque il nostro consiglio è quello di approfittarne e trarre il massimo da questa modalità.

Non mancano poi i glitch e i trucchetti salva vita, come per esempio posizionare una mina di soppressione su un carro armato, che porterebbe (almeno secondo un filmato visibile su Reddit) ad avere una vera e propria catena di punti esperienza. Ultimo trucco, ma decisamente utile: conquistare le bandiere nella modalità Dominio semplicemente impugnando l’arma che si desidera livellare.

Ovviamente questi trucchi non sostituiscono il vero sistema di progressione, ovvero ottenere sempre più kill. Si tratta dell’unico modo per poter livellare un’arma seriamente in Call of Duty: Modern Warfare 2. Chiaramente tutto ciò dipende anche dalla bravura del giocatore, ma siamo sicuri che più si gioca, più si diventa, inevitabilmente, bravi. Utilizzerete comunque uno di questi exploit e trucchi oppure no? Fatecelo sapere con un commento a questa notizia.