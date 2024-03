Monopoly Go: guida al glitch della modalità aereo

Uno dei più grandi successi legati al mondo dei videogiochi per telefoni cellulari è senza dubbio rappresentato da Monopoly Go, un gioco di Scopely che reinterpreta con una notevole libertà quelle che sono le caratteristiche più importanti e le tematiche più note dell’arcinoto gioco da tavolo che si chiama come la nota città Italiana.

Il gioco è disponibile su Android e iOS ed è veramente popolarissimo, motivo per cui sono in tantissimi a chiedersi se esistono dei trucchi o glitch per Monopoly Go.

In rete esistono tantissime informazioni sull’argomento, spesso anche piuttosto contrastanti. Proprio per questa motivazione con questo articolo andiamo ad analizzare quello che è il glitch più utile e interessante per Monopoly Go: quello legato alla modalità aereo dello smartphone!

Monopoly Go: cosa sono i glitch?

Solitamente l'utente quando vuole trovare un modo per avere un vantaggio non previsto all'interno di un videogioco cerca quelli che sono i trucchi, ovvero combinazioni di pulsanti che permettono al giocatore di accedere a funzionalità particolari.

In questo caso l'utente che vuole ottenere un risultato similare all'interno del videogioco realizzato da Scopely può sfruttare un glitch. Quest'ultimo è una piccola imperfezione dovuta al funzionamento del codice che permette il funzionamento del gioco che può portare a comportamenti inaspettati o "stravaganti" all'interno del prodotto.

Il glitch di cui andiamo a parlare oggi riguarda un utilizzo molto preciso e particolare della modalità aereo, in questo caso si riesce a "ingannare" il codice di gioco non accettando il risultato di un lancio di dadi.

Monopoly Go: ecco la guida al glitch della modalità aereo

Su alcuni telefoni cellulari non particolarmente prestanti è possibile utilizzare a proprio vantaggio la modalità aereo presente tanto su iOS quanto su Android. Questa modalità infatti disattiva tutti quanti i sistemi di comunicazione del telefono, staccandolo forzatamente dalla rete dati, dalla WiFi, dal bluetooth e così via.

Poiché Monopoly Go è un gioco che ha bisogno di comunicare con un server esterno per funzionare correttamente, attivando nel momento giusto la modalità aereo è possibile interrompere forzatamente tale comunicazione, ottenendo dei vantaggi.

Ecco cosa bisogna fare all’interno di Monopoly Go

Prima di iniziare una mossa nel gioco, entra nelle impostazioni del cellulare e attiva la modalità aereo. Effettua il lancio di un dado per determinare se riesci a raggiungere la casella desiderata. Se arrivi a una casella che ti interessa, disattiva la modalità aereo per circa 10 secondi così da permettere al gioco di sincronizzarsi, aggiornando poi il salvataggio sul server cloud. Se il risultato non dovesse essere soddisfacente allora prosegui al punto 4. Se il dado non ha portato fortuna e sei arrivato su una casella svantaggiosa esci immediatamente dal gioco e non disattivare la modalità aereo. Riapri il gioco tenendo sempre la modalità aereo attiva; il caricamento sarà più lento perché il gioco dovrà recuperare lo stato della partita dalle ultime informazioni che ha. Fai caricare la barra di caricamento fino al 20% e poi riattiva la modalità aereo. Una volta che il gioco è completamente caricato potrai lanciare gratis il dado, così da ripetere la procedura per finire nella casella che ritieni più utile per la tua strategia.

Chiaramente questo metodo si può ripetere ancora e ancora per avere la massima efficacia possibile da ogni singolo tiro di dado; per il momento, inoltre, Scopely sembra non avere intenzione di patchare questo genere di falla (anche perché è oggettivamente poco efficiente).