Monster Hunter Outlanders: la caccia diventa tascabile

È stato annunciato ufficialmente: Monster Hunter Outlanders, il nuovo capitolo dell’iconica serie, sviluppato da TiMi Studio Group, parte di Tencent Games, in collaborazione con Capcom, la storica casa creatrice della saga.

L’annuncio arriva direttamente da Shenzhen e Osaka (le sedi di Tencent e TiMi) promettendo di trasportare l'esperienza di caccia ai mostri, della celebre saga di Capcom, su dispositivi mobile, unendo le meccaniche iconiche della serie a un vasto open world e a una grafica di altissima qualità.

Monster Hunter Outlanders sarà fruibile in single player o in cooperativa con altri tre giocatori.

La serie Monster Hunter, lanciata nel lontano 2004, ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie alla sua formula unica che vede i giocatori affrontare giganteschi mostri in ambienti naturali mozzafiato. Con Monster Hunter Outlanders, Capcom e TiMi mirano a offrire un'esperienza mai vista prima su mobile, distinguendosi dai precedenti titoli della serie su piattaforme portatili con un approccio basato su sopravvivenza e mondo aperto.

Il gioco permetterà di esplorare liberamente regioni uniche, caratterizzate da complessi ecosistemi e ambientazioni naturali dettagliate, dove i giocatori dovranno raccogliere risorse e creare equipaggiamenti personalizzati per la caccia.

Sarà possibile giocare in solitaria o formare squadre di caccia composte da un massimo di quattro persone, richiamando la tradizione cooperativa che ha reso celebre il franchise. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un’esperienza autentica, fruibile in qualsiasi momento e luogo.

TiMi Studio Group, già noto per titoli di successo come Call of Duty Mobile e Pokémon Unite, ha dichiarato che il mondo di Monster Hunter Outlanders sarà animato da eventi e attività ricorrenti per coinvolgere la community e rendere le avventure di caccia ancora più dinamiche. “È giunto il momento per i giocatori mobile di vivere appieno ciò che rende Monster Hunter una delle serie più amate nel mondo dei videogiochi”, ha affermato Dong Huang, produttore di TiMi Studio Group. “Outlanders offrirà un’autentica esperienza di caccia in un open world vasto, con sistemi social e di community che rispondono alle esigenze attuali dei giocatori.”

Non è ancora stata fissata una data ufficiale per il lancio globale di Monster Hunter Outlanders, ma il team ha previsto una serie di test preliminari che verranno resi disponibili per un numero limitato di utenti nei prossimi mesi.

I giocatori possono unirsi alla community su Discord per discutere del nuovo gioco, rimanere aggiornati e partecipare ai futuri play test. Crediamo, comunque, che il titolo arriverà in contemporanea con Monster Hunter Wilds (che potete già prenotare su Amazon), in maniera tale da celebrare al meglio i 20 anni della saga.