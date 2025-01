Decidi tu il prezzo della Monster Hunter Collection e sostieni una causa nobile

Vi piace la serie Monster Hunter? Ora avete l’occasione di arricchire la vostra collezione di giochi della celebre saga e allo stesso tempo fare del bene. Dopo l’iniziativa dedicata a Resident Evil, Humble Bundle lancia un’operazione simile con la Monster Hunter Collection, un bundle imperdibile che può arrivare a contenere fino a 10 giochi. Oltre a offrirvi la possibilità di scegliere il prezzo, questa iniziativa sostiene una causa nobile. Se lo vogliate, parte del ricavato sarà devoluto a Breakthrough T1D, un'organizzazione che si dedica alla lotta contro il diabete di tipo 1.

Vedi offerta su Humble Bundle

Monster Hunter Collection, perché approfittarne?

La particolarità di questa offerta risiede nella sua flessibilità. Gli utenti possono infatti scegliere tra diversi pacchetti contenenti 4, 6, 8 o 10 giochi della serie Monster Hunter, completi di DLC. Il bundle più ricco, che comprende ben 10 titoli, ha un prezzo suggerito di 24,05€, ma è possibile personalizzarlo e donare un importo a scelta. In questo modo, non solo potrete acquistare giochi fantastici, ma anche contribuire attivamente a una causa benefica.

Un’iniziativa di questo tipo non è nuova per Humble Bundle, che da anni promuove campagne simili per coniugare intrattenimento e solidarietà. Con Monster Hunter, l’obiettivo è ancora più ambizioso: dare ai fan della saga l’opportunità di rivivere grandi avventure a un prezzo accessibile, permettendo al contempo di fare una differenza concreta nella vita di chi affronta quotidianamente sfide legate al diabete.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! Che siate veterani della serie o neofiti curiosi di esplorare il mondo di Monster Hunter, questi bundle sono perfetti per arricchire la proprio libreria digitale e sostenere una causa che conta. Scegliete voi quanto o se donare, oppure semplicemente acquistare un bundle e godervi i capitoli di Monster Hunter che ancora non avete giocato.

