In Monster Hunter Wilds la scelta dell'armatura giusta è parte integrante del gioco, fondamentale per affrontare con successo le numerose e pericolose creature che popolano l'ambiente, e per continuare quel ciclo continuo di farming per ottenere nuovi materiali con cui sbloccare nuove armi e armature.

Questa guida offre una panoramica sui migliori set di armature disponibili una volta raggiunto l'High Rank, analizzando l'utilità in base a resistenze e abilità speciali. Che si tratti di proteggersi da attacchi elementali o di potenziare abilità difensive e offensive, troverete consigli su che tipo di set fare affidamento.

Se invece cercate build più particolari e ragionate in base al tipo di arma che maneggiate, vi invitiamo a fare un giro nella guida alle build delle armi. Se invece siete ancora ai primi passi, vi rimandiamo alla guida alle migliori armi per principianti e in generale alla guida completa di Monster Hunter Wilds.

Le migliori armature di Monster Hunter Wilds

Nu Udra α | Miglior Armatura contro Fuoco

Il set Nu Udra α è senza dubbio il migliore per affrontare bestie legate all'elemento del fuoco, ma è utilissima anche per il Risentimento al Lv. 5 che permette di aumentare i danni quando si subiscono danni temporanei. Vi consigliamo di portare Catena al Lv. 5 usando i Gioielli, e di abbinare un'arma come la Spadascia o una Spada Lunga.

ARMATURA NU UDRA α

Dif. Fisica: 60 per pezzo.

Dif. Fuoco: 25

Dif. Acqua: -20

Dif. Tuono: 0

Dif. Ghiaccio: 5

Dif. Drago: 0

SLOT GIOIELLI:

1 Liv. 3

2 Liv. 2

4 Liv. 1

ABILITÀ:

Risentimento Lv. 5

Contrattacco Lv. 3

Pasto Veloce Lv. 3

Catena Lv. 2

Paravento Lv. 2

Uth Duna α | Miglior Armatura contro Acqua

Questa armatura è utile contro i Mostri dotati di attacco Acqua ma soprattutto in territorio fanogsi/acquosi, grazie proprio alla Mobilità Acquatica/Fango massimizzata al Lv. 2. Manutenzione riduce il tempo di cooldown di strumenti utili come pozioni e mantelli, mentre Forma Perfetta aumenta l'attacco quando la salute è al massimo.

ARMATURA UTH DUNA α

Dif. Fisica: 60 per pezzo.

Dif. Fuoco: -5

Dif. Acqua: 20

Dif. Tuono: -15

Dif. Ghiaccio: 0

Dif. Drago: 0

SLOT GIOIELLI:

2 Liv. 3

3 Liv. 2

3 Liv. 1

ABILITÀ:

Forma Perfetta Lv. 5

Manutenzione Lv. 5

Mobilità Acqua/Fango Lv. 2

Protezione Udito Lv. 1

RInfodero Veloce Lv. 1

Rey Dau α | Miglior Armatura contro Tuono

Questo set di armatura di Monster Hunter Wilds non è solo il più resistente al Tuono, ma è anche ottima per regolare al meglio la resistenza e le schivate. Raggiunge il suo massimo potenziale con armi veloci come le Doppie Lame, l'Arco o il Falcione Insetto.

ARMATURA REY DAU α

Dif. Fisica: 60 per pezzo.

Dif. Fuoco: 0

Dif. Acqua: -10

Dif. Tuono: 20

Dif. Ghiaccio: -15

Dif. Drago: 0

SLOT GIOIELLI:

1 Liv. 3

2 Liv. 2

2 Liv. 1

ABILITÀ:

Forza Latente Lv. 5

Massima Potenza Lv. 3

Resistenza Stordimento Lv. 3

Super Resistenza Lv. 3

Schivata Estesa Lv. 1

Blango α | Miglior Armatura contro Ghiaccio

Questa armatura pecca un po' nella difesa fisica rispetto alle altre armature della lista, ma oltre a garantire una buona difesa contro il Ghiaccio è anche ottima per l'utilizzo di strumenti e per il support. Anche l'abilità speciale Spirito di Blangonga potenzia i cacciatori alleati.

ARMATURA BLANGO α

Dif. Fisica: 48 per pezzo.

Dif. Fuoco: -20

Dif. Acqua: 5

Dif. Tuono: 0

Dif. Ghiaccio: 20

Dif. Drago: 0

SLOT GIOIELLI:

1 Liv. 2

5 Liv. 1

ABILITÀ:

Istigatore Lv. 5

Ampia Area Lv. 3

Contrattacco Lv. 3

Gregario Lv. 2

Estensione Oggetti Lv. 2

Dober α | Miglior Armatura contro Drago

Con questa armatura sarete in grado di resistere molto contro gli attacchi Drago, pur con una bella debolezza agli attacchi d'acqua. Avere la Super Resistenza e ricaricarla costantemente con Atleta è un vantaggio considerevole in qualsiasi tipo di caccia, per questo consigliamo armi come il Martello, una Lama Caricata o uno Spadone.

Negli Slot Gioielli concentratevi soprattutto sull'aumentare eventuali danni elementali ai mostri che affrontate o a sfruttare le caratteristiche dell'arma che equipaggiate.

ARMATURA DOBER α

Dif. Fisica: 56 per pezzo.

Dif. Fuoco: -10

Dif. Acqua: 0

Dif. Tuono: -5

Dif. Ghiaccio: -5

Dif. Drago: 20

SLOT GIOIELLI:

4 Liv. 3

3 Liv. 2

1 Liv. 1

ABILITÀ:

Atleta Lv. 5

Super Resistenza Lv. 3

Maratoneta Lv. 3

Fungomante Lv. 2

Arkveld G. β | Miglior Armatura per raccogliere parti di Mostro

Non è la miglior armatura per resistenza fisica, né per difese elementali, ma l'armatura dell'Arkveld Guardiano è un portento per quel che riguarda le sue abilità: Frustata e Punto Debole aumenta la capacità di infliggere ferite e di farvi danno, mentre Spaccamostri estrae sempre più materiali.

Al contempo, l'abilità Speciale Vitalità di Arkveld Guardiano vi cura quando guadagnate una parte di mostro. Sfruttate gli Slot Gioiello per aumentare proprio al massimo le abilità Frustata, Punto Debole e Spaccamostri. Come arma sfruttate quelle che più possono aiutarvi a estrarre parti dalle ferite o a crearne, come la Lancia Insetto, la Doppia Lama o la Spada Lunga.

ARMATURA ARKVELD G. β

Dif. Fisica: 66 per pezzo.

Dif. Fuoco: 10

Dif. Acqua: 0

Dif. Tuono: -5

Dif. Ghiaccio: 0

Dif. Drago: -20

SLOT GIOIELLI:

2 Liv. 3

2 Liv. 2

6 Liv. 1

ABILITÀ:

Frustata Lv. 4

Punto Debole Lv. 3

Resistenza Malus Lv. 2

Spaccamostri Lv. 1

Assorbi Elementi Lv. 1

Gore Magala α | Miglior Armatura per fare danni

Questa è un'armatura ad alto rischio grazie alla sua abilità speciale Sopruso del Gore Magala: il giocatore contrae il Virus della Frenesia che gli fa subire più danni ma gli aumenta anche l'attacco, soprattutto dopo un recupero.

Schivata e Atleta vi permettono di bilanciare questa parte più rischiosa, e magari potreste aiutarvi con gioielli che aumentino proprio la finestra di schivata da un lato, e che aumentino l'output di danni dall'altro a seconda dell'arma scelta. Il consiglio è di evitare armi pesanti con questa build.

ARMATURA GORE MAGALA α

Dif. Fisica: 60 per pezzo.

Dif. Fuoco: -10

Dif. Acqua: 15

Dif. Tuono: -5

Dif. Ghiaccio: 10

Dif. Drago: -5

SLOT GIOIELLI:

3 Liv. 3

2 Liv. 2

3 Liv. 1

ABILITÀ:

Schivata Lv. 5

Atleta Lv. 4

Antivirus Lv. 3

Antisussulto Lv. 2

Coalescenza Lv. 1

Dahaad α | Miglior Armatura per Armi pesanti

L'Armatura Dahaad è tra le più bilanciate con gli elementi presenti, con solo un leggero svantaggio al Fuoco. È utile per le abilità Istigatore e Punto Debole (da migliorare magari con i Gioielli giusti), che consentono di avere bonus all'affinità e ai danni sulle ferite, velocizzando di molto le cacce.

Questo set è utilissimo per armi lente ma dai danni grossi, come la Lama Caricata, la Lancia o la Lancia Fucile. Antisismico inoltre vi consentirà di non perdere combo.

ARMATURA DAHAAD α

Dif. Fisica: 60 per pezzo.

Dif. Fuoco: -15

Dif. Acqua: 10

Dif. Tuono: -5

Dif. Ghiaccio: 10

Dif. Drago: -5

SLOT GIOIELLI:

1 Liv. 3

5 Liv. 1

ABILITÀ:

Istigatore Lv. 5

Antisismico Lv. 3

Punto Debole Lv. 2

Resistenza Vincolo Lv. 2

Adattabilità Lv. 2

Damasco α | Miglior Armatura per il Support

Questa armatura non solo ha buone sopportazioni elementali con un deciso boost per le difese contro il Fuoco, ma è anche ottima se in una caccia di gruppo cercate di coprire il ruolo del support: Ampio Raggio estende l'area d'effetto di oggetti curativi, mentre Angelo Custode permette di resistere una tantum ai danni. Ideale se usate un Corno da Caccia.

ARMATURA DAMASCO α

Dif. Fisica: 56 per pezzo.

Dif. Fuoco: 20

Dif. Acqua: -10

Dif. Tuono: 0

Dif. Ghiaccio: 0

Dif. Drago: 0

SLOT GIOIELLI:

1 Liv. 3

5 Liv. 1

ABILITÀ: