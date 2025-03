Fan di Monster Hunter? Ecco 5 giochi che dovresti provare

Inseguire creature colossali attraverso enormi mappe, raccogliere materiali dai loro resti e forgiare equipaggiamenti sempre più potenti. Questa formula vincente, perfezionata dalla serie Monster Hunter, ha generato un intero filone di giochi che esplorano la fantasia primordiale del cacciatore. Con il recente titolo, Monster Hunter Wilds, la saga ha avuto un nuovo boom, sorpassando qualsiasi record e ottenendo risultati clamorosi in termini di vendite e giocatori contemporanei.

Se anche voi siete appassionati di Monster Hunter, a prescindere che lo abbiate scoperto anni fa o solo di recente grazie a Wilds, se siete alla ricerca di titoli simili siete nel posto giusto: in questo articolo vi consiglieremo 5 giochi che dovreste provare se siete fan della serie Capcom.

Prima di cominciare, però, vale la pena fare una precisazione: NON esistono dei giochi che veramente si avvicinano in termini di gameplay a Monster Hunter. L'unico tentativo è stato Wild Hearts, ma onestamente non ce la sentiamo di consigliarvelo in quanto non raggiunge un livello qualitativo che riteniamo sufficiente per essere meritevole. Detto ciò, vi proporremo titoli che hanno delle caratteristiche in comune con MH o comunque che lo ricordano in qualche modo.

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 porta avanti l'eredità dell'altro grande franchise Capcom dedicato all'abbattimento di creature mitiche. Nei panni dell'Arisen, un essere a cui un drago ha strappato il cuore, dovrete rivendicare il vostro diritto al trono contro un impostore che sostiene di essere il vero prescelto.

Prima di poter affrontare creature imponenti come grifoni e draghi, sarà necessario padroneggiare le varie classi disponibili. A differenza di Monster Hunter, qui non sarete soli: le Pedine, alleati controllati dall'IA, vi supporteranno in combattimento infliggendo danni mentre recuperate energia o lanciando incantesimi di supporto mentre cercate il punto debole del mostro.

Nonostante l'assenza del multiplayer cooperativo, Dragon's Dogma 2 condivide molti elementi con Monster Hunter: un vasto mondo aperto, bestie titaniche da affrontare, numerosi equipaggiamenti da migliorare e compagni che vi seguiranno nell'avventura. La profondità del sistema di combattimento e l'interazione con le creature rende ogni scontro memorabile e strategicamente stimolante.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn porta il concetto di caccia in un futuro post-apocalittico dove le prede non sono creature organiche ma robot dall'aspetto animale. La versione rimasterizzata per PC eleva l'esperienza con una maggiore fedeltà grafica, framerate sbloccato e supporto per monitor ultrawide.

La protagonista Aloy dispone di versioni high-tech di armi primitive come archi, fionde e lance per abbattere le bestie sintetiche che vagano tra le rovine dell'antica civiltà. Ogni macchina, dal curioso Osservatore fino al possente Mordicoda, richiede strategie specifiche: è possibile sorprenderle con un'offensiva pesante, attirarle in trappole elettriche o adottare un approccio metodico basato sulla furtività. Qualunque sia la tattica scelta, Horizon Zero Dawn offre l'emozione della caccia in uno scenario affascinante e unico.

Hunt: Showdown

Hunt: Showdown trasforma radicalmente il concetto di caccia ai mostri, immergendolo in un'esperienza PvPvE horror ambientata nelle paludi della Louisiana di fine '800. I giocatori devono eliminare criptidi, demoni e mutanti che infestano le zone paludose e i villaggi abbandonati, ma la vera minaccia arriva dagli altri cacciatori.

Armati con l'arsenale dell'epoca, dai fucili da caccia alle rivoltelle dell'esercito, dovrete non solo abbattere il vostro obiettivo ma anche proteggere la taglia dagli altri cacciatori pronti a sottrarla. Hunt: Showdown è l'ideale per chi ama gli FPS e desidera un'esperienza di caccia più tesa e imprevedibile, dove l'elemento umano aggiunge un livello di sfida completamente nuovo.

Monster Hunter Stories (1 e 2)

Monster Hunter Stories reinterpreta la formula della serie in chiave JRPG, avvicinandosi per certi versi più a Pokémon che al Monster Hunter tradizionale. Lo abbiamo incluso in questa lista proprio perché rappresenta uno spin-off rispetto alla saga principale, per cui molti giocatori non lo conoscono. Nonostante l'estetica cartoonesca, il gioco mantiene molti elementi distintivi della serie principale: esplorazione di ambienti selvaggi, completamento di missioni per gli abitanti dei villaggi, combattimenti contro mostri e creazione di nuovi equipaggiamenti.

La differenza principale sta nel sistema di combattimento a turni e nella possibilità di allevare "monstie", versioni addomesticate dei mostri che combatteranno al vostro fianco. Il sistema di modifica genetica permette di personalizzare le abilità dei vostri compagni, aggiungendo un ulteriore livello di strategia. Per chi è disposto a dare una chance a un'interpretazione più leggera e narrativa del concetto di Monster Hunter, Stories rappresenta un'alternativa valida e ricca di contenuti.

Toukiden 2

Toukiden 2 trasporta il concetto di caccia ai mostri nel contesto della mitologia giapponese medievale. Al posto di wyvern e dinosauri, i giocatori affrontano Oni, enormi demoni che minacciano l'umanità. Le somiglianze con Monster Hunter sono molte in questo caso.

Entrambi i giochi permettono di cacciare bestie giganti, portare amici nelle spedizioni, migliorare armi ed equipaggiamenti utilizzando risorse ottenute dai nemici sconfitti, e sono nati originariamente su console portatili. Toukiden 2, a differenza del suo predecessore, è stato sviluppato pensando anche alla piattaforma PC ed è l'unico titolo della serie con un mondo aperto, rendendolo l'equivalente di Monster Hunter: World per il suo rispettivo franchise.

Insomma, la varietà di armi disponibili e il sistema di progressione basato sulla raccolta di materiali dai nemici sconfitti rende Toukiden 2 una valida alternativa per chi cerca un'esperienza simile a Monster Hunter ma in un contesto culturale differente.