Monster Hunter Rise avrà un DLC con oltre 20 nuovi mostri?

Monster Hunter Rise è il nuovo eccitante capitolo della famosa saga targata Capcom nata nel lontano 2004. Rilasciato lo scorso 26 marzo, ha totalizzato vendite per 5 milioni di copie su Nintendo Switch in pochissimi giorni, un risultato a dir poco pazzesco per l’intero franchise. Il titolo, risulta essere probabilmente il migliore della serie, superando anche quel piccolo gioiello di World che è riuscito a far avvicinare anche coloro non proprio avvezzi al genere grazie ad un gameplay decisamente più dinamico e appagante rispetto ai precedenti capitoli.

Nonostante sia passata poco più di una settimana, già online sono apparsi diversi rumor sulla prossima espansione in arrivo, teoricamente, il prossimo anno: Monster Hunter Rise G. AsterikAmpersand, un modder della gloriosa serie, avrebbe quindi dato una occhiata ai dati di Capcom che sono stati trapelati online recentemente scoprendo ulteriori dettagli sul corposo aggiornamento. Questo sarebbe previsto nel corso del 2022 ed introdurrà diverse novità tra cui più di 20 nuovi mostri, 5 luoghi aggiuntivi ed una nuova meccanica di gioco che aiuterà a sviluppare ancora di più le nuove “switch skills” che molti di voi staranno padroneggiando proprio in questi giorni.

Sebbene questi dettagli sulla prossima espansioni sembrerebbero essere veritieri, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute pinze in quanto Capcom non ha ancora ufficializzato il tutto. In ogni caso Monster Hunter Rise risulta essere un titolo a dir poco incredibile, con alcune meccaniche come i “filoinsetti”, i nuovi compagni “canyne” oppure la fauna endemica, che aiutano in modo incredibile l’esplorazione e la velocità di gioco.

2019 Rise G plans indicate between 20 to 30 extra monsters. 5 additional stages. An outright skip of base Rise option. Western Yokai Motifs. And a new element to further dig into Silkbinds and Switch Skills. — AsteriskAmpersand (@AsteriskAmpers1) April 1, 2021

Ci teniamo di conseguenza a consigliarlo specialmente a coloro che vogliono avvicinarsi al franchise, intanto vi lasciamo a questo indirizzo la nostra recensione dettagliata. Per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti Monster Hunter Rise ed alla sua prossima espansione, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.