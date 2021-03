Monster Hunter Rise a 60 FPS su PC è un altro mondo!

Uscito nemmeno una settimana fa, Monster Hunter Rise ha già fatto segnare delle vendite mostruose a livello globale. Stando a Capcom, il nuovo capitolo della serie ha raggiunto i 4 milioni di copie vendute in soli 3 giorni. Un numero davvero incredibile, tenendo conto che, per ora, la nuova iterazione del franchise giapponese è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, con la versione PC del gioco che è attesa per l’anno prossimo.

Mentre in molti attendono l’arrivo di Monster Hunter Rise su PC, un giocatore ha voluto provare a vedere come si comporta il titolo emulandolo direttamente da Switch sul proprio computer. Il risultato si è dimostrato molto positivo, andando ad aggiungere a quello che già si presenta come uno dei migliori giochi dell’anno un framerate maggiore che va a toccare i 60 FPS. Il tutto è stato registrato e poi caricato sul canale YouTube di BSoD Gaming.

C’è da dire, però, che già di base il lavoro effettuato da Capcom è un qualcosa di davvero sorprendente. Monster Hunter Rise, infatti, gira su Nintendo Switch che è una bellezza. In molti giocatori definiscono questo titolo quasi come un miracolo fatto da Capcom, soprattutto sul piano del framerate, che per essere un gioco che gira su Nintendo Switch con tantissimi elementi a schermo, soprattutto nei combattimenti più concitati, riesce costantemente a tenere i 30 FPS in modo granitico.

Detto ciò, il video pubblicato da questo utente mette in mostra quelle che sono le possibilità di una versione di Monster Hunter Rise su PC. C’è da dire, però, che la versione PC del gioco non è stata ancora mostrata da Capcom, e non possiamo sapere quali migliorie gioverà tale titolo in futuro e se su PC sarà accompagnato da ben altre migliorie oltre ai 60 FPS.