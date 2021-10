Monster Hunter Rise su PC è un vero spettacolo, guardate la comparazione con Switch

Lo scorso marzo abbiamo avuto il grande piacere di giocare decine e decine di ore (per non dire centinaia) a Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo della serie che è riuscito a ottenere grandi consensi dal pubblico e dalla critica (compresi noi). Un titolo meraviglioso, nonché una delle produzioni tecnicamente più incredibile apparse su Nintendo Switch.

I giocatori PC lo attendevano con ansia e ora possono avere già un primo assaggio grazie a una DEMO disponibile gratuitamente su Steam (se ancora non lo avete fatto, scaricatela).

Per l’occasione, il noto YouTuber ElAnalistaDeBits ha rapidamente preparato un video confronto con tra le differenze grafiche di Monster Hunter Rise tra Nintendo Switch e PC e lasciatecelo dire, wow, che differenze. Come detto in apertura il gioco era bellissimo anche su Switch, ma su PC la caccia prende letteralmente vita. Ma quali sono questi miglioramenti percettibili?

Salta subito all’occhio la risoluzione e il framerate sbloccato, oltre a texture, ombre, distanza visiva migliorati e tantissimi nuovi effetti post-procedurali aggiunti. Per rendervi conto voi stessi vi lasciamo al video dedicato:

Allora, cosa ne pensate? Vi ricordiamo nuovamente della DEMO gratuita disponibile su Steam, in attesa del gioco completo atteso per l’inizio del 2022.