Monster Hunter Wild: quando inizia la seconda beta e come partecipare

La seconda beta di Monster Hunter Wilds è stata annunciata da Capcom durante lo showcase di ieri, rivelando nuovi mostri e contenuti che i giocatori potranno affrontare prima del lancio ufficiale previsto per il 28 febbraio 2025. Il test si svolgerà su due weekend a febbraio e includerà il mostro di punta Arkveld.

Questa nuova fase di prova espanderà notevolmente i contenuti rispetto alla prima beta. I giocatori potranno esplorare la nuova area Iceshard Cliffs e affrontare creature come il Gore Magala, già noto ai fan della serie, oltre ai nuovi mostri Hirabami e Nerscylla. Sarà inoltre possibile accedere alla Sala di Addestramento per perfezionare le proprie abilità.

La beta rappresenta un'opportunità importante per Capcom di testare il gioco su larga scala prima del lancio, seguendo l'esempio di successo di Monster Hunter World. Per i giocatori, invece, è un'ulteriore chance di provare in anteprima le novità di questo atteso capitolo della serie action-RPG.

La beta si svolgerà nei seguenti weekend:

6-9 febbraio 2025

13-16 febbraio 2025

Il lancio ufficiale di Monster Hunter Wilds è confermato per il 28 febbraio 2025. I giocatori avranno quindi ancora diverse opportunità per provare il gioco in anteprima e prepararsi all'uscita completa, esplorando le nuove ambientazioni e affinando le proprie tecniche di caccia contro i temibili mostri che li attendono.

Con l'arrivo di Monster Hunter Wilds, la serie si prepara a entrare in una nuova era, promettendo di portare l'esperienza di caccia a nuovi livelli di immersione e coinvolgimento. Dopo ben 21 anni di distanza dal primo titolo, Capcom non ha smesso di innovare e rinnovare il franchise, pur mantenendone il cuore pulsante: un gioco in cui i giocatori potessero collaborare per abbattere enormi creature in un mondo fantasy.