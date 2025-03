Monster Hunter Wilds: 7 impostazioni da cambiare subito (ti rivoluzionano il gioco)

Monster Hunter Wilds è un gioco che offre un’esperienza di caccia ricca di dettagli e sfide e che in pochi giorni ha conquistato i giocatori di tutto il mondo. Nonostante ciò, per sfruttare al massimo il suo potenziale in realtà è essenziale personalizzare le impostazioni di gioco. Alcune opzioni predefinite, infatti, potrebbero non adattarsi al tuo stile di gioco o potrebbero rendere l’esperienza meno fluida. In questa guida, quindi, ti mostreremo le 7 impostazioni da cambiare subito in Monster Hunter Wilds per migliorare il controllo, la visibilità e il comfort durante le tue avventure. Queste modifiche ti permetteranno di affrontare i mostri con maggiore precisione e di goderti ogni momento del gioco senza intoppi.

Monster Hunter Wilds: 7 impostazioni da cambiare subito

Disattivare l'auto-fodero

Questa è una delle prime modifiche da fare per avere il pieno controllo del personaggio durante il combattimento. Impedisce al personaggio di riporre automaticamente l'arma, evitando interruzioni indesiderate durante le combo o mentre ci si prepara ad attaccare.

Attivare la modalità focus su toggle

Invece di tenere premuto il pulsante per rimanere in modalità focus, basta premerlo una volta per attivarla e disattivarla. Questo riduce l'affaticamento delle dita e rende più comoda la gestione delle meccaniche di mira.

Impostare la mini mappa su fissa

La rotazione continua della mini mappa può disorientare. Impostandola su fissa, l'orientamento diventa più semplice e intuitivo. C'è anche un'opzione per fare la stessa cosa con la mappa dettagliata, rendendo la navigazione nel mondo di gioco più agevole.

Disattivare la cavalcatura automatica

Permette di avere il pieno controllo della cavalcatura, evitando movimenti automatici indesiderati. Questa impostazione è ideale per chi preferisce gestire manualmente gli spostamenti durante le esplorazioni, cosicché il Seikret la smetta finalmente di muoversi continuamente mentre cerchiamo di usare la mappa o altre funzioni del gioco.

Regolare la distanza della telecamera

Durante i combattimenti con più nemici o con nemici giganti, è utile allontanare la telecamera per avere una visuale più ampia. Il gioco permette di impostare la distanza della telecamera fino a 10 per una visuale massima, migliorando la tua capacità di anticipare gli attacchi.

Disattivare l'effetto motion blur

Se si soffre di nausea o ci si sente a disagio durante il combattimento, disattivare il motion blur può migliorare l'esperienza di gioco. Questa opzione riduce l'affaticamento visivo e rende i movimenti più nitidi.