Monster Hunter Wilds: la Guida Completa

Monster Hunter Wilds è finalmente tra noi: disponibile su PlayStation, Xbox e PC, il nuovo titolo ci fa immergere in un mondo immenso e, ovviamente, pullulante di mostri. Quando ci si avventura per la prima volta nelle Terre Proibite, però, ci si può sentire un po' spaesati dalla quantità di informazioni, tutorial ed elementi, motivo per cui in questa guida completa di Monster Hunter Wilds troverete consigli utili per l'inizio della vostra avventura, suggerimenti e tante altre guide.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Consigli utili per iniziare in Monster Hunter Wilds

Scegli bene le armi da usare

La scelta più importante all'inizio dell'avventura in Monster Hunter Wilds è quella dell'armamentario. La tentazione di provare a usare tutte le 14 armi disponibili è forte, ma in realtà è un approccio controproducente. La padronanza di un'arma richiede dedizione e ore di pratica, un investimento che ripaga ampiamente durante le battute di caccia più impegnative. D'altra parte, la nuova meccanica che permette di equipaggiare due armi contemporaneamente è un'innovazione notevole, ma per i neofiti è consigliabile concentrarsi su un singolo tipo di arma, magari portando due varianti con elementi diversi.

All'inizio del gioco, quindi, sfruttare l'area di addestramento per testare tutte le armi e scoprire quelle con cui vi trovate meglio. Da quel momento, tenetele per il resto dell'avventura e costruitele più forti man mano che sconfiggete mostri e salite di livello.

Evitare il farming prematuro

Una caratteristica dei giochi ruolo è l'abitudine al "grinding", ovvero ripetere le stesse attività per accumulare risorse. In Monster Hunter Wilds, però, questo approccio può risultare controproducente nelle fasi iniziali. Il vero farming dovrebbe iniziare solo quando si incontra un ostacolo insormontabile, quindi se non riuscite a battere un mostro dopo svariati tentativi; fino a quel momento, proseguire con la campagna principale garantisce un flusso costante di equipaggiamento adeguato e sempre più forte, per lo meno fino alla fine della trama principale.

Le armature e le armi di rango basso (Low Rank) diventeranno, infatti, rapidamente obsolete una volta raggiunto l'Alto Rango (High Rank), rendendo vano ogni tentativo di costruire un arsenale completo nelle prime fasi. È come prepararsi minuziosamente per un esame universitario che poi viene cancellato: uno spreco di tempo ed energie.

Combattimento consapevole: oltre il button mashing

Il sistema di combattimento di Monster Hunter Wilds è profondo e stratificato. Premere casualmente i pulsanti può funzionare contro mostri minori, ma contro predatori della stazza di un Doshaguma o un Rey Dau serve ben altro. Imparare le combinazioni base della propria arma, dunque, è fondamentale, e il gioco offre una guida dettagliata accessibile dal menu di pausa.

Per consultarla, basta navigare alla sezione "Info", selezionare "Guida di gioco" e poi "Controlli delle armi". Da qui si possono visualizzare le combinazioni raccomandate per ciascun tipo di arma. Padroneggiare questi schemi d'attacco è come imparare i fondamentali del calcio: senza saper passare e tirare, non si può sperare di vincere una partita.

L'importanza dell'aiuto, sia online che offline

"L'unione fa la forza", e mai verità fu più appropriata per Monster Hunter Wilds. A differenza dei capitoli precedenti, questo titolo introduce una novità rivoluzionaria: la possibilità di chiamare cacciatori controllati dall'intelligenza artificiale per supportarci. La co-op non è più un'opzione riservata ai giocatori sociali, ma diventa accessibile anche ai lupi solitari ed è anche molto consigliata, dato che i giocatori NPC sono effettivamente utili.

Sebbene la difficoltà delle missioni si adatti al numero di cacciatori presenti, avere più bersagli su cui il mostro può concentrarsi rappresenta un vantaggio tattico notevole. È come in una partita a scacchi: più pezzi hai sulla scacchiera, più opzioni strategiche puoi sviluppare.

Organizzazione e preparazione

La gestione dell'inventario in Monster Hunter Wilds può risultare tediosa, ma con i loadout (equipaggiamenti pre-impostati) si può risparmiare tempo prezioso. Un cacciatore preparato vale doppio nelle Terre Proibite.

Mega pozioni, antidoti, trappole elettriche, bombe tranquillanti e cibi cotti dovrebbero essere sempre nella borsa di ogni cacciatore. Dopo aver organizzato l'inventario ideale, basta entrare nella tenda, selezionare "Trasferisci oggetti", poi "Borsa oggetti", premere lo stick sinistro per accedere al menu dei loadout e registrare la configurazione. In questo modo, prima di ogni caccia, sarà possibile rifornirsi automaticamente di tutto il necessario.

L'importanza del pasto pre-caccia

In Monster Hunter Wilds, come nella vita reale, il cibo ha un'importanza fondamentale. Un pasto prelibato prima della caccia può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Utilizzando la griglia portatile dal menu di accesso rapido, è possibile cucinare un pasto che aumenterà salute e resistenza al massimo, oltre a fornire bonus aggiuntivi in base agli ingredienti scelti. Raccogliere carne cruda dai piccoli erbivori che vagano per la mappa permette inoltre di grigliare carne durante la battuta di caccia, offrendo un rapido ripristino di energia in caso di necessità.

Sfruttare le ferite per cacce rapide

Una delle meccaniche più utili di Monster Hunter Wilds è la possibilità di infliggere ferite ai mostri, creando punti deboli che garantiscono danni bonus. Tenendo premuto il grilletto sinistro è possibile individuare questi punti vulnerabili, evidenziati da un bagliore rosso. Colpirli ripetutamente aumenta il danno inflitto e può temporaneamente stordire la preda.

Ogni arma possiede un attacco speciale chiamato Attacco Focus che può distruggere istantaneamente una ferita. Si attiva tenendo premuto il grilletto sinistro e premendo il pulsante destro. Padroneggiare questa tecnica equivale a conoscere il punto debole di un avversario in un duello: un vantaggio tattico inestimabile.

Il Seikret come alleato strategico

La grande innovazione di Monster Hunter Wilds rispetto a World è l'introduzione del Seikret, una cavalcatura simile a un uccello che rivoluziona la mobilità durante la caccia. Con la semplice pressione di un tasto, è possibile chiamare questa creatura e montarla istantaneamente, anche mentre si corre o si è a terra dopo un attacco subito.

Il Seikret permette di eseguire azioni di manutenzione come affilare l'arma o bere pozioni mentre ci si sposta rapidamente, offrendo un momento di respiro durante i combattimenti più intensi. Sfruttatelo, quindi, non solo per spostarvi ma anche per eseguire queste attività più velocemente durante le cacce.

L'accumulatore seriale

Gli spostamenti a dorso di Seikret non servono solo a inseguire i mostri o a recuperare energie. Rappresentano l'occasione perfetta per raccogliere risorse preziose dall'ambiente circostante. La filosofia del "prendi tutto" paga sempre a lungo termine in Monster Hunter Wilds.

Insetti, semi, miele e qualsiasi altra risorsa raccolta si rivelerà utile prima o poi per il crafting. Lo stesso vale per le parti dei mostri sconfitti: anche quelle apparentemente inutili possono essere convertite in sfere corazza, componenti essenziali per potenziare l'equipaggiamento.