Monster Hunter Wilds: come farmare facilmente lo Zoh Shia

La caccia alllo Zoh Shia in Monster Hunter Wilds può trasformarsi in una vera e propria ricerca del tesoro quando si tratta di affrontarlo nuovamente. Molti giocatori, dopo aver sconfitto la versione high rank di questa creatura, si ritrovano a chiedersi come rincontrarlo per ottenere materiali sufficienti alla creazione di armi ed equipaggiamento completo. Il problema non è da sottovalutare: mentre il razzo SOS permette di unirsi a cacce già in corso, la popolarità di questo mostro fa sì che i posti disponibili vengano occupati in pochi istanti, rendendo frustrante l'esperienza per chi arriva troppo tardi. Fortunatamente, però, diversi metodi per garantirsi nuovi incontri con questa elusiva creatura.

Come farmare facilmente lo Zoh Shia

Unirsi ad altri giocatori

La soluzione più immediata per affrontare nuovamente lo Zoh Shia resta il sistema del razzo SOS, nonostante le sue limitazioni. Selezionando "Missioni razzo SOS" dal menu principale, è possibile filtrare specificamente le cacce a Zoh Shia di rango elevato. Tuttavia, come molti cacciatori hanno scoperto a proprie spese, queste missioni vengono occupate con velocità impressionante, costringendo spesso a ricevere il messaggio di "caccia già al completo". Un aggiornamento continuo della ricerca può eventualmente dare i suoi frutti, ma richiede pazienza e fortuna.

Un'alternativa decisamente più affidabile consiste nell'unirsi a un amico che sta già cacciando questo mostro. La cooperazione tra cacciatori non solo facilita la missione stessa, ma permette di aggirare il problema della disponibilità limitata delle cacce pubbliche.

Come trovarlo velocemente nella propria mappa

Tuttavia, per i giocatori più indipendenti, esiste un metodo per far apparire Zoh Shia nel proprio mondo di gioco. La procedura richiede un approccio metodico: recarsi nelle Rovine di Wyveria, entrare in una tenda da campo e cambiare la stagione impostandola su "intemperie". Dopo aver effettuato questa modifica, è necessario uscire dalla tenda e verificare se il mostro è apparso. Se non dovesse essere presente, si ripete il processo finché Zoh Shia non si manifesta nell'ambiente di gioco.

Sebbene l'orario del giorno non sembri influenzare significativamente le probabilità di comparsa, diversi giocatori riportano avvistamenti più frequenti durante le ore notturne. Naturalmente, potrebbe trattarsi semplicemente di una coincidenza dovuta all'algoritmo di generazione casuale. Quando finalmente Zoh Shia farà la sua comparsa, il gioco visualizzerà una notifica laterale, e l'icona del mostro apparirà sia nella panoramica ambientale della regione sia accanto al nome della regione stessa, in modo simile a quanto avviene per Jin Dahaad.

Un aspetto fondamentale da non trascurare è la necessità di salvare la caccia a Zoh Shia come investigazione. Questo passaggio cruciale consente di ripetere la caccia fino a tre volte, offrendo più opportunità di raccogliere materiali rari. È possibile salvare l'investigazione sia prima che dopo aver affrontato il mostro, accedendo alla sezione "Cronologia ricerche sul campo" durante una conversazione con Alma, l'assistente del giocatore.