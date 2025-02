Monster Hunter Wilds fa quasi 1 milione di giocatori contemporanei ed entra nella top 10 di sempre su Steam

Il fenomeno Monster Hunter Wilds ha travolto la piattaforma Steam con una rapidità che ha sorpreso persino gli analisti più ottimisti del settore videoludico. Nel giro di poche ore dal suo lancio ufficiale, il titolo di Capcom ha scalato vertiginosamente le classifiche dei giochi più giocati simultaneamente sulla piattaforma di Valve, infrangendo record su record e posizionandosi tra i colossi che hanno fatto la storia recente del gaming su PC. Un'ascesa fulminea che testimonia non solo la solidità del franchise giapponese, ma anche quanto la sua formula di caccia cooperativa continui a esercitare un fascino irresistibile sui giocatori di tutto il mondo.

Alle 7:05 del mattino (ora italiana) del giorno di lancio, Monster Hunter Wilds aveva già superato la soglia dei 920.464 giocatori connessi contemporaneamente. Un numero impressionante che gli ha permesso di superare titoli del calibro di Baldur's Gate 3 (875.343), Hogwarts Legacy (879.308) e New World (913.634), conquistando direttamente la decima posizione nella classifica all-time di Steam.

La corsa al vertice non si è fermata qui. Appena quindici minuti dopo, il contatore ha continuato a salire, permettendo a Wilds di scavalcare anche Elden Ring e i suoi 953.426 giocatori simultanei, issandosi così all'ottavo posto della classifica generale. Un risultato ancora più sorprendente considerando che molti di questi giocatori probabilmente stavano ancora esplorando l'editor di creazione del personaggio, senza essere nemmeno entrati nel vivo dell'esperienza di gioco.

Una sfida ai giganti del gaming su PC

Per continuare la sua scalata e superare Cyberpunk 2077, il nuovo capitolo della serie Monster Hunter dovrà attrarre circa 100.000 giocatori aggiuntivi. Una sfida impegnativa ma non impossibile, considerando l'entusiasmo della community e il fatto che il weekend, tradizionalmente momento di picco per le presenze online, era appena all'inizio quando questi dati sono stati registrati.

Il successo immediato di Monster Hunter Wilds sulla piattaforma di Valve conferma la crescente popolarità della serie in Occidente, un trend iniziato con Monster Hunter World nel 2018. La formula che combina caccia cooperativa, raccolta di risorse e crafting si è dimostrata particolarmente vincente nell'attuale panorama videoludico, attirando sia i veterani della serie che nuovi appassionati.

C'è grande curiosità per capire fino a che punto Monster Hunter Wilds potrà spingersi nella classifica all-time di Steam, e se riuscirà a minacciare le posizioni dei titoli che occupano la top 5.