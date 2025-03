Monster Hunter Wilds: guida alla cucina (come funziona e tutti gli ingredienti)

Chi conosce bene la saga di Monster Hunter sa che cucinare è una delle componenti più importanti del gioco. Affrontare una caccia senza aver mangiato equivale a partire senza protezioni, esponendosi inutilmente ai pericoli dell’ambiente e dei mostri. Questo perché consumare un pasto prima della caccia permette di aumentare significativamente parametri come stamina o salute, aggiungendo al tutto magari bonus extra alla difesa o alla resistenza elementale.

Ma poi come è possibile evitare la cucina quando i piatti di Monster Hunter sono alcuni tra i più succulenti esempi di cucina digitale? Ecco, proprio per questo abbiamo deciso di realizzare questa guida alla cucina in Monster Hunter Wilds, spiegando come funziona e quali sono tutti gli ingredienti presenti. In questa maniera sarà possibile per te ottenere i migliori benefici possibili dai pasti tutte le volte!

Come cucinare in Monster Hunter Wilds

Ci sono quattro diversi modi per cucinare in Monster Hunter Wilds:

Cucinare all'interno della propria tenda nel campo base Cucinare all'interno di un accampamento mobile Utilizzare la griglia portatile (bonus) utilizzare la griglia portatile per trasformare la carne cruda in bistecche

I primi tre metodi permettono di ottenere tutti i buff derivanti da un buon piatto, l'ultimo metodo invece permette soltanto di recuperare buff relativi a salute e stamina. Questo perché i buff più importanti dipendono anche dagli ingredienti speciali che si utilizzano per cucinare!

Di base per cucinare in Monster Hunter ci sono diverse opzioni:

Ricetta raccomandata : il gioco seleziona automaticamente gli ingredienti in base a ciò che si possiede nell'inventario

: il gioco seleziona automaticamente gli ingredienti in base a ciò che si possiede nell'inventario Ricetta personalizzata : il giocatore deve selezionare manualmente gli ingredienti per assemblare il suo piatto

: il giocatore deve selezionare manualmente gli ingredienti per assemblare il suo piatto Ricetta preferita: il giocatore può scegliere da piatti che già ha preparato in precedenza

E ogni ricetta è poi composta nella seguente maniera:

Razione : la base della ricetta, aumenta salute e stamina

: la base della ricetta, aumenta salute e stamina Ingrediente aggiuntivo : aumenta la durata del buff della razione



: aumenta la durata del buff della razione Tocco finale: aggiunge al buff della razione una caratteristica extra (come una resistenza elementale)

Dove si trovano gli ingredienti in Monster Hunter Wilds

Mangiare in Monster Hunter Wilds, esattamente come nella vita vera, è qualcosa che si fa su una base praticamente quotidiana; trovare gli ingredienti, infatti, è particolarmente semplice, specie se si interagisce con gli NPC presenti nell'accampamento!

Le razioni, infatti, si ottengono gratuitamente interagendo con il team di supporto e con il centro ingredienti; per gli ingredienti aggiuntivi ed i tocchi finali invece è necessario uno sforzo maggiore. Entrambe queste tipologie di consumabile vengono regalate al giocatore al completamento di alcune delle quest principali del gioco ma, più in là, sarà necessario ingegnarsi!

Ad esempio questi ingredienti si potranno trovare nelle seguenti maniere:

pescando

barattando e commerciando con gli abitanti dei vari villaggi

attraverso il ritrovamento nell'open world da alcuni particolari punti della mappa

come drop rari da alcune tipologie di mostri

Di tutte queste meccaniche la più importante è senza dubbio il baratto/commercio con gli abitanti; ogni villaggio infatti ha almeno un paio di NPC dedicati al commercio che offrono ingredienti regionali esclusivi, gli stessi che si ottengono completando alcune quest secondarie!

Monster Hunter Wilds: tutti gli ingredienti

All'interno di Monster Hunter Wilds ci sono all'incirca 20 ingredienti per cucinare divisi tra razioni, ingredienti aggiuntivi e tocchi finali.

Monster Hunter Wilds: tutte le razioni

Esistono 3 tipologie di razioni principali:

INGREDIENTE EFFETTO COME OTTENERLO Salute +50 Si ottiene come loot dagli animali di piccole dimensioni / centro ingredienti Carne Stamina +150 Si ottiene come loot dagli animali di piccole dimensioni / centro ingredienti Attacco +2 Si ottiene come loot dagli animali di piccole dimensioni / centro ingredienti --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- Salute +50 Si ottiene come loot pescando / centro ingredienti Pesce Stamina +150 Si ottiene come loot pescando / centro ingredienti Difesa +4 Si ottiene come loot pescando / centro ingredienti --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- Salute +50 Si ottiene come loot dalle piante che si trovano in giro per l'open world / centro ingredienti Verdura Stamina +150 Si ottiene come loot dalle piante che si trovano in giro per l'open world / centro ingredienti Difesa +2 Si ottiene come loot dalle piante che si trovano in giro per l'open world / centro ingredienti Difesa elementale +3 Si ottiene come loot dalle piante che si trovano in giro per l'open world / centro ingredienti

Monster Hunter Wilds: tutti gli ingredienti aggiuntivi

Ecco la lista di tutti e 10 gli ingredienti aggiuntivi presenti all'interno di Monster Hunter Wilds

Ingredienti Effetto Venditore Formaggio di Kunafa A volte diminuisce il danno ricevuto Kilama Formaggio di Kunafa affinato Spesso diminuisce il danno ricevuto Kilama Fungobava Riduce il consumo di stamina Musharpeye e Gawdyog Fungo delizia Riduce grandmente il consumo di stamina Musharpeye Gamberetto del fango Aumenta leggermente il periodo di invulnerabilità durante la schivata Dogard, Aida e Yabran Gamberetto torbido Aumenta il periodo di invulnerabilità durante la schivata Dogard, Aida e Yabran Uovo Soffice Ripetutamente attiva un piccolo aumento dei danni inflitti in momenti casuali Sekka Uovo setoso Ripetutamente attiva un grande aumento dei danni inflitti in momenti casuali Sekka Aglio sild Impedisce di svenire per una volta quando il danno ricevuto supera la salute rimanente Ren Aglio sild locale Impedisce di svenire per una volta quando il danno ricevuto supera la salute rimanente e attiva una cura Ren

Tutti gli ingredienti aggiuntivi si possono ottenere dagli scambi con alcuni NPC durante le missioni High Rank

Tutti i tocchi finali di Monster Hunter Wilds

All'interno di Monster Hunter Wilds ci sono 6 ingredienti che sono utilizzati come "tocchi finali" all'interno delle ricette