Monster Hunter World Iceborne: data di uscita del nuovo update svelata

Capcom ha finalmente svelato la data di uscita del prossimo update di Monster Hunter World Iceborne, l’espansione di Monster Hunter World. L’arrivo di un nuovo aggiornamento era stato anticipato un paio di settimane fa ma, fino a oggi, non avevamo avuto modo di sapere l’esatto giorno di arrivo. Nel caso non siate aggiornati, inoltre, vi ricordiamo che le novità dell’update sono varianti di due mostri: il “Raging Brachydios” e il “Furious Rajang”.

Le due creature ci metteranno alla prova e dovremo di certo sfruttare tutte le nostre capacità e i nostri migliori equipaggiamenti per poter uscire vittoriosi dagli scontri. Quando sarà possibile affrontarli? La data di uscita del prossimo update di Monster Hunter World Iceborne è il 23 marzo, ovvero tra tre settimane esatte rispetto al momento della scrittura.

Monster Hunter World è uno dei giochi di maggior successo di Capcom e la società di Osaka lo sta supportando fin dal D1 in tutte le sue versioni. Anche l’espansione Iceborne è stata un successo, ottenendo anche ottimi voti dalla critica specializzata. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Se invece state avendo problemi a sconfiggere le creature, allora potete consultare le nostre guide.

Ecco un frammento del nostro giudizio: “Monster Hunter World era già un ottimo gioco sotto tutti gli aspetti, ma Iceborne è indubbiamente la punta di diamante che consacra l’avventura di Capcom, puntando tutto sui numeri, sulla qualità e coprendo i pochi difetti rimasti all’esperienza di base in modo da perfezionarla. Non solo la sua mole contenutistica equivale a quella dell’intero pacchetto iniziale, ma aggiunge così tante funzioni, mostri e meccaniche da trasformare il titolo in questione in una sua forma più evoluta e appagante.”

Diteci, affronterete le nuove creature di Monster Hunter World Iceborne?