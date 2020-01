Monster Hunter World Iceborne, la guida completa

Per prepararvi alla caccia nelle terre ghiacciate di Seliana, questa guida completa vi aiuterà a sconfiggere tutti i mostri di Monster Hunter World Iceborne, la nuova espansione del famoso gioco di Capcom disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La guida verrà inoltre costantemente aggiornata nel tempo per coprire tutti gli update stagionali che il team di sviluppo rilascia a cadenza regolare, aggiungendo mostri, eventi particolari e temibili Assedi dove si affrontano minacce letali.

Di seguito trovate l’elenco completo delle sezioni della guida:

I nuovi mostri di Iceborne sono tanto agguerriti quanto i vecchi abitanti del Nuovo Mondo

La caratteristica principale di questa espansione è l’introduzione di nuove aree esplorabili, tra cui le inedite Terre Guida: un posto in cui poter incontrare tutti i mostri del passato divisi per biomi. Essi rilasciano materiali unici, capaci di sbloccare nuovi Stili di Armatura e aumentare le caratteristiche delle armi. Il gameplay base è inoltre modificato notevolmente grazie all’aggiornamento di Iceborne, aggiungendo numerose nuove mosse per le armi e il Rampino Artiglio, un power up della fionda che vi permette di aggrapparvi ai mostri e ottenere diversi effetti decisamente utili. Naturalmente include anche diversi mostri inediti, insieme a ritorni iconici di alcune delle creature più significative e minacciose della serie. Non mancano anche diversi cross-over con altri franchise videoludici e numerosi eventi dedicati alle ricorrenze maggiori dell’anno, con i quali il team di sviluppo spesso accoppia nuove e interessanti attività da svolgere con la propria squadra.