Monster Hunter World Iceborne, nuovo trailer per l’Alatreon

Buone nuove per tutti i cacciatori di Monster Hunter World Iceborne che si ritrovano con poche prede a cui dare la caccia: a maggio arriverà infatti sul celebre titolo l’aggiornamento Title Update 4, contenente anche il tanto pericoloso Alatreon. Ancora poco più di un mese, quindi, e i numerosi giocatori dell’opera potranno affrontare anche questa nuova e temibile minaccia.

Per scaldare gli animi e cercare di ingannare l’attesa Capcom ha deciso di rilasciare un breve ma intrigante video dedicato proprio all’Alatreon. Potete osservare il filmato in questione comodamente qui sotto.



L’Alatreon andrà quindi il prossimo maggio ad aggiungersi al già impressionante bestiario di Monster Hunter World Iceborne, un titolo ad oggi già colmo di contenuti ma che continua ad aggiornarsi per i suoi numerosissimi giocatori. A certificare tale grande successo è la notizia di pochissimi giorni fa che vede l’opera di Capcom raggiungere i 5 milioni di copie vendute.

A tale grande offerta sul piano contenutistico corrisponde poi un impianto ludico di tutto rispetto. Come riporta anche la nostra recensione: “non solo la sua mole contenutistica equivale a quella dell’intero pacchetto iniziale, ma aggiunge così tante funzioni, mostri e meccaniche da trasformare il titolo in questione in una sua forma più evoluta e appagante. Graditi ritorni e un endgame tanto stratificato quanto profondo sono solo la punta dell’iceberg che compone l’esperienza di questa espansione, piazzandosi come un must-have per i possessori del titolo. Ancora una volta, Capcom mostra le gelide zanne e ricorda a tutta la concorrenza chi sia il dominatore della caccia ai mostri.”

