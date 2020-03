Monster Hunter World Iceborne: vendute oltre 5 milioni di copie digitali

Monster Hunter World Iceborne ha portato all’interno del già ottimo titolo base di Capcom, una sfilza di contenuti e novità che rendono questa espansione un vero e proprio nuovo mondo ricco di attività per gli appassionati. Il lavoro fatto da Capcom con il ritorno di Monster Hunter sta dando i suoi frutti, e questo si traduce anche in un successo commerciare impossibile da ignorare, sia per quanto riguarda le copie fisiche, che quelle digitali.

Di recente Capcom ha annunciato che Monster Hunter World Iceborne ha superato le 5 milioni di copie digitali vendute in tutto il mondo. Con questi ultimi dati, le vendite cumulative per la serie hanno superato a loro volta un traguardo, quello delle 62 milioni di unità vendute. Per quanto riguarda la versione base del gioco, Monster Hunter World ha raggiunto i 15 milioni di copie vendute.

In Monster Hunter World Iceborne verranno aggiunti alla versione PC lo Stygian Zinogre insieme alla missione di assedio Safi’jiiva, il tutto verrà rilasciato il prossimo 20 marzo. Su console invece, i giocatori vedranno l’arrivo di due nuove varianti di mostri: il Raging Brachydios e il Furious Rajang. entrambe verranno aggiunte il 23 marzo prima, mentre su PC saranno disponibili ad aprile.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World Icerne è già disponibile per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Grazie a questo successo di vendite, il brand di Capcom è finalmente riuscito ad emergere anche oltre la propria già ben nutrita nicchia, abbracciando diversi nuovi giocatori che hanno cominciato ad appassionarsi alla caccia di mostri sempre più grossi e pericolosi. Cosa ne pensate delle vendite di Monster Hunter World Iceborne?