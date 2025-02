MotoGP 25 annunciato, sarà in Unreal Engine 5: svelati trailer e data

Il team italiano Milestone ha svelato il nuovo capitolo della sua celebre saga dedicata alle due ruote, annunciando l'arrivo di MotoGP 25 per il prossimo 30 aprile. Questa nuova iterazione rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica per la serie, grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5, scelta che promette di innalzare significativamente il livello qualitativo della produzione. Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox (acquistabile su Amazon) e Nintendo Switch, con l'obiettivo di raggiungere la più vasta community possibile di appassionati del mondo delle corse su due ruote.

Il passaggio all'Unreal Engine 5 non è una semplice operazione di maquillage tecnico, ma una ristrutturazione fondamentale che ambisce a portare MotoGP 25 ai vertici del genere racing. La scelta di Milestone punta a offrire un realismo visivo senza precedenti, con modelli dei piloti e delle moto ricreati con una fedeltà impressionante e circuiti riprodotti fin nei minimi dettagli. Questa evoluzione tecnologica va di pari passo con l'implementazione del crossplay tra tutte le piattaforme (ad eccezione di Nintendo Switch), una funzionalità che permetterà ai giocatori di sfidarsi online indipendentemente dalla console posseduta.

L'ampiezza dell'offerta si riflette anche nella varietà dei circuiti disponibili. Oltre a tutti i tracciati ufficiali della stagione 2025, i fan potranno correre sul ritrovato circuito di Brno, in Repubblica Ceca, che fa il suo ritorno dopo cinque anni di assenza, e sul nuovissimo Balaton Park in Ungheria, una delle aggiunte più attese dagli appassionati europei del motomondiale.

Una delle sfide più ardue per i simulatori di guida è sempre stata trovare il giusto equilibrio tra realismo e accessibilità. MotoGP 25 affronta questa sfida introducendo la modalità Arcade Experience, specificamente pensata per chi desidera approcciarsi al gioco senza affrontare subito le complessità della simulazione pura. Questa opzione semplifica il gameplay, rendendo l'esperienza immediatamente godibile anche ai neofiti, pur mantenendo l'essenza delle corse motociclistiche.

Parallelamente, per i giocatori più esperti e per chi desidera migliorare le proprie abilità, Milestone ha implementato le Sessioni di Allenamento, una modalità innovativa che permette di cimentarsi in diverse discipline motociclistiche come Motard, Flat Track e Minibike. Questi allenamenti, ambientati in scenari suggestivi e percorsi inediti, non sono semplici divertissement ma veri e propri strumenti per affinare le proprie capacità di guida.

Il cuore pulsante di MotoGP 25 resta la modalità Carriera, che quest'anno si arricchisce di nuove dinamiche volte a simulare non solo l'aspetto sportivo ma anche quello manageriale e relazionale della vita di un pilota professionista. Il mercato piloti ritorna con meccaniche perfezionate, permettendo trasferimenti e negoziazioni tra team che rispecchiano le dinamiche reali del motomondiale. A questo si aggiunge un sistema di gestione dei rapporti interpersonali nel paddock, elemento che influenzerà direttamente la progressione della carriera.

L'aspetto tecnico della competizione trova espressione in un sistema di sviluppo della moto più profondo e articolato rispetto al passato. I giocatori potranno personalizzare nel dettaglio le proprie due ruote, lavorando su ogni componente per trovare il setup ideale per ciascun tracciato. Questa ricerca della perfezione tecnica si accompagna alla presenza dei FIM MotoGP Stewards, che vigileranno sul rispetto delle regole durante le competizioni, aggiungendo un ulteriore livello di realismo.

L'implementazione del crossplay completo rappresenta una svolta per la componente multiplayer del gioco. Questa funzionalità consente ai giocatori di confrontarsi con avversari di tutto il mondo, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, creando una community unificata e ampliando enormemente le possibilità di matchmaking.

Non manca l'attenzione per il gioco in locale, con la modalità split-screen che permetterà a due giocatori di sfidarsi sullo stesso schermo, recuperando quella dimensione sociale del videogioco che talvolta viene sacrificata nell'era del gaming online. Il Campionato LiveGP e gli editor per personalizzare livree, caschi e numeri di gara completano un'offerta di gioco pensata per soddisfare ogni tipo di appassionato, dal casual gamer al simulatore hardcore.