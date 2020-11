MtgO: 2019 Magic Online Championship, tutti i dettagli

Buongiorno a tutti dal vostro Flavio “Reflax” Pisani. In un clima pesante a causa del ritorno in auge del lockdown prendo lo spunto per consigliarvi un evento da seguire questo fine settimana su Twitch mentre state ben chiusi in casa!

Oggi non parliamo come al solito di MTGA ma ci spostiamo sulla seconda piattaforma per popolarità dedicata al mondo di Magic: the Gathering, ovvero MtgO (Magic: the Gathering Online).

Questo weekend – dal 13/11 alle 18.00 ora italiana al 15/11 – potremo goderci lo spettacolo del miglior Magic Online possibile grazie a delle sfide tra alcuni dei player migliori e più famosi del mondo online, il tutto in diretta sul canale Twitch ufficiale di Magic!

COSA SONO I MOCS (MAGIC ONLINE CHAMPIONSHIP)?

Il nome lo spiega già abbastanza bene ma in pratica stiamo parlando di un campionato dedicato unicamente al mondo del gioco online che si svolge sulla piattaforma di MtgO.

A questo evento super esclusivo hanno accesso solamente ventiquattro player al mondo selezionati tramite un sistema di tornei e qualificate molto lungo (dura addirittura un anno) e decisamente non accessibile a giocatori poco preparati alla fatica che questo gioco puo’ portare ad affrontare.

Ecco i nomi dei partecipanti al torneo:

Nome Cognome Qualification Path Mattia Oneto Defending Champion Fabrizio Anteri Playoff 1 Matti Kuisma Playoff 2 Brandon Pascal Playoff 3 Baker Neenan Playoff 4 Petr Daněk MOCS Open 1 Juan Jose Rodriguez Lopez MOCS Open 2 Philip Steudel MOCS Open 3 Yutaro Yamagata MOCS Open 4 Michael Jacob MOCS Open 5 Alexandr Rossijcenko MOCS Open 6 Eddie Daniel Diaz MOCS Open 7 Aniol Alcaraz Coca MOCS Open 8 Toni Ramis Pascual Modern Champion Joseph Burkett Vintage Champion Matthew Vook Legacy Champion Jamie Schonveld Pauper Champion Goncalo Pinto At Large Logan Nettles At Large Etienne Busson At Large Oliver Tiu At Large Lars Dam At Large Christoffer Larsen At Large Daniel Garcia At Large

Come avete notato il nome in cima alla lista è quello dell’ italiano Mattia Oneto. L’anno scorso il ragazzo di Varese si è portato a casa il primo posto sconfiggendo uno dei player più forti e temuti del mondo: Marcio Carvalho! Ce la farà quest’ anno a rimanere il king of the hill?!

I FORMATI DEL MOCS

Vediamo su quali terreni il nostro Mattia dovrà confrontarsi con i contendenti al suo posto di leader.

Day 1

Il torneo avrà il suo start con uno dei formati notoriamente più skill-intensive di tutto Magic, tre round di Vintage Cube!

Di che si tratta? Facile! È molto simile a quello che su Magic Arena siamo abituati a vedere e giocare come draft. I giocatori avranno a disposizione tre bustine da 15 carte ognuna da cui sceglierne una e passare le alter al giocatore successive, così fino a esaurimento carte. Con quelle scelte poi formeranno il proprio pool per la creazione di un mazzo di quaranta carte. In particolare il Vintage Cube ha al suo interno alcune fra le carte più forti e iconiche della storia del gioco, parliamo di pezzi da novanta come Black Lotus, Mox Emerald, Splinter Twin, Tinker e – dall’ ultima espansione – Agadeesm’ Awakening. Insomma, la crème de la crème per quell che riguarda il power level.

Sempre rimanendo nel Day one avremo poi quattro round di quello che è il formato più giocato del momento, il Modern! Per chi non lo conoscesse in pratica qui stiamo parlando di un formato costruito (al contrario del Vintage Cube che è definite limited) come lo standard ma che lascia a disposizione dei player un pool di espansioni molto più ampio partenda da Zendikar Rising e andando a ritroso fino a Ottava Edizione (Andiamo indietro fino al 2003, in ogni caso qui trovate tutte le informazioni del caso).

Day 2

Superato il primo giorno I player si affronteranno in altri tre turni di Vintage Cube per poi passare all’ ultimo nato tra i formati di casa Wizard per quattro round, il Pioneer. Stiamo parlando di un formato nato da poco più di un anno su cui la WotC ha puntato moltissimo (tutti i più grandi tornei in presenza organizzati pre pandemia erano basati sul Pioneer). Dopo questi 14 round in totale avremo il Day3.

(N.B. su MtgO non essendo supportato il Best of One nelle partite competitive tutti i round si svolgeranno in Best of Trhee)

Day 3

Il giorno delle finali! Siamo arrivati alle partite fra i migliori quattro player dei primi due giorni. I giocatori si affronteranno in sfide a eliminazione diretta sempre in Bo3. Si giocheranno più partite, la prima nel formato modern, la seconda in pioneer e se fosse necessaria al terza il giocatore con il punteggio più alto fra i due scegliera’ il formato fra i due sopracitati. Così arriveremo ad avere il nome del Campione del Mondo di MtgO!

PRIZE POOL

Già, la domanda sorge spontanea: se abbiamo fra noi I migliori player del mondo online quali sono i premi in palio per questa competizione? Ecco qua!

Place Prize:

1: $ 50,000

2: $ 30,000

3-4: $ 15,000

5-8: $ 10,000

9-16: $ 7,500

17-24: $ 5,000

TOTAL: $ 250,000

250.000 dollari da divider fra i partecipanti. Arrivare a essere fra i ventiquattro migliori deve essere stata durissima ma indubbiamente ne vale la pena!

COME POSSO QUALIFICARMI?

Anche tu vorresti essere fra I partecipanti del prossimo anno?! Benvenuto nel club! A questo indirizzo puoi trovare tutte le informazioni per poter diventare uno dei fantastici ventiquattro al top di MtgO!