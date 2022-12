A quanto sembra la prossima fatica di Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog, sarà costruita e studiata come si fa con una serie tv. Questo approccio, quindi, plasmerà il progetto rendendolo differente da qualsiasi altro prima prodotto dallo studio.

Apprendiamo la cosa attraverso un recente articolo del The New Yorker in cui Druckmann è stato interrogato non solamente sul suo lavoro, ma sull’arrivo della serie televisiva di The Last of Us, e sull’obiettivo di andare oltre, una volta per tutte, allo stereotipo che gli adattamenti dal mondo dei videogiochi non devono avere successo. Nel raccontare, quindi, l’esperienza di Naughty Dog con la trasposizione seriale televisiva, ha poi ragionato sul settore e sul modo in cui lui stesso cambierà il suo stesso approccio, in ambito sviluppo, nel prossimo futuro.

Come mai il nuovo videogioco di Neil Druckmann potrà essere molto simile a una serie tv, più che in passato? Secondo quanto riportato dal The New Yorker si tratta di una questione generazionale parallela a una serie di cambiamenti interni a Naughty Dog molto importanti. Sostanzialmente molti professionisti di Hollywood sono anche amanti dei videogiochi, e lo stacco netto di una volta, fra i due settori, si è assottigliato al punto che molti esperti militano da entrambe le parti.

Druckmann stesso, sempre secondo il New Yorker, avrebbe trasformato il proprio approccio al medium videoludico assumendo sempre più persone appartenenti al mondo dell’intrattenimento televisivo e cinematografico. Nel suo prossimo progetto, infatti, sembra che abbia “allestito una vera e propria stanza degli sceneggiatori” per scrivere il videogioco, i suoi personaggi e tutte le vicende narrative.

Vedendo i risultati raggiunti con le loro ultime pubblicazioni e lo stile generale di queste storie, dichiarazioni del genere non sorprendono affatto (anche se i recenti sviluppi interni all’azienda incuriosiscono). Da anni Naughty Dog ha approntato un approccio molto più cinematografico per i propri titoli rispetto a tanti altri studi di sviluppo. La cura generale in termini estetici, sonori e narrativi da sempre contraddistingue un approccio che potrebbe trovare nuova linfa vitale a contatto con le maestranze televisive e dal mondo del cinema.