Mentre molti appassionati rimangono ancora dubbiosi sull’andamento di questa nona generazione videoludica, i grandi colossi del mondo console stanno portando avanti un trend di acquisizioni ed espansioni per i propri studi. Il caso più eclatante rimane ancora oggi quello che coinvolge Microsoft, Activision, Blizzard e King, ma anche il marchio PlayStation non è rimasto a guardare, con i propri studi interni che nel tempo si sono allargati con una serie di interessanti new entry da tenere assolutamente d’occhio.

Foto Playstation

Proprio a tal proposito, dal web arrivano nuovi indizi che parlano di una PlayStation impegnata ad aprire un nuovo studio di sviluppo interno con l’aiuto di Naughty Dog, gli autori delle acclamate serie Uncharted e The Last of Us (potete acquistare il secondo capitolo su Amazon). A portare il tutto a galla è stato un utente su Resetera, il quale si è trovato davanti a una serie di dichiarazioni inconfutabili che lasciano poco spazio alla speculazione.

Da quanto emerge dal post su Resetera, sembra proprio che PlayStation stia mettendo insieme un nuovo team di sviluppo in collaborazione con Visual Arts, un team che negli anni si è specializzato in diversi ambiti come animazione, motion capture, cinematiche, concept art e scansione dei modelli. Visual Arts è inoltre nota per i suoi importanti contributi nella realizzazione di uno dei franchise più di successo del catalogo Sony: The Last of Us.

Questo nuovo studio interno collaborerà anche con Naughty Dog, e attualmente Sony è in cerca di un produttore che possa ricoprire la posizione all’interno dello studio. Al candidato vengono richieste competenze in tutti gli aspetti della produzione e della gestione di giochi tripla A, il che ci lascia immaginare che le ambizioni di questo nuovo studio interno siano molto elevate e alla pari di tutti gli altri talentuosi team presenti all’interno dei PlayStation Studios.