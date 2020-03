NBA 2K20, la lega si prepara ad un torneo 3 vs. 3

A partire da venerdì 27 marzo, la NBA 2K20 League ospiterà The NBA 2KL Three for All Showdown, un torneo 3 vs 3 che ospiterà i migliori fan, influencer e giocatori femminili 2K che giocano nella modalità MyPark all’interno del titolo 2K. Il tutto per avere una possibilità di sfidare le squadre della NBA NBA 2K20 league. Il torneo si svolgerà completamente online, in risposta al fatto che l’organizzazione abbia posticipato l’inizio della terza stagione il 24 marzo a causa delle preoccupazioni sul Coronavirus.

I team che arriveranno alla seconda fase (31 marzo – 3 aprile) saranno accolti dalle migliori squadre di giocatori femminili NBA 2K20, influencer e giocatori della NBA2K League (dove le squadre composte da tre persone rappresenteranno le loro squadre della NBA2K League), il tutto sarà giocato su Xbox e PS4. Il torneo sarà trasmesso sui canali Twitch e YouTube della NBA 2K20 League e presenterà un montepremi di $ 25.000.

Il montepremi si divide in questo modo:

$ 15.000 disponibili per le squadre non NBA 2K20 League nella seconda fase, con le due squadre non NBA 2K20 League più avanzate in ciascuna fascia (Xbox e PS4). Ottenendo rispettivamente $ 5.000 e $ 2.500.

$ 9.000 disponibili per le squadre NBA 2K20 League con le due squadre non NBA 2K20 League più avanzate in ogni fascia (Xbox e PS4). Ottenendo rispettivamente $ 3.500 e $ 1.000.

$ 1.000 disponibili per i vincitori della prima fase ($ 500 assegnati a ciascuna squadra vincente: XBox e PS4).

Interessante come in assenza del campionato, la lega abbia deciso di sfruttare i videogiochi per riuscire ad intrattenere i propri fan al momento costretti a stare a casa in seguito alle misure prese dal governo americano sull’emergenza Coronavirus. Ovviamente questo è anche un modo per far crescere il media ma sopratutto il business degli eSports che in questo periodo, anche in assenza di tornei importanti, riesce a mantenere comunque alti numeri.