Need For Speed Heat, arrivano le micro-transazioni

E alla fine anche per Need For Speed Heat il momento è giunto: dopo diversi mesi dal lancio, infatti, il celebre gioco di corse di EA si sta per aggiornare e per accogliere a breve al suo interno le oramai immancabili micro-transazioni.

Queste meccaniche a pagamento verranno infatti introdotte tra pochissimi giorni, il prossimo 28 gennaio, prenderanno il nome di “Keys to the Map” e ci permetteranno di compiere tutta una serie di azioni in un tempo decisamente ridotto.

Le future micro-transazioni di Need For Speed Heat, infatti, segneranno sulla mappa la posizione di tutti i collezionabili, le attività e le stazioni di servizio, oltre a sbloccare istantaneamente tutte le safe house disponibili, eccezion fatta per quelle legate strettamente alla storia. Attività e collezionabili saranno pur sempre da completare, ma sapremo quindi già dove trovarli.

Fortunatamente tale famigerato update in arrivo il prossimo 28 gennaio porterà su Need For Speed Heat anche il supporto ufficiale a diversi volanti, ossia:

Thrustmaster T300RS

Thrustmaster TX

Thrustmaster T150

Thrustmaster TMX

Logitech G29

Logitech G920

Fanatec CSL Elite Racing Wheel

Need For Speed Heat, nonostante le future micro-transazioni in arrivo, è comunque un titolo abbastanza interessante. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Need for Speed Heat è un nuovo bolide fiammante nel garage della serie. Azzecca diversi elementi prendendo in prestito idee e spunti dai capitoli migliori del marchio, per poi dividerli in due mondi parzialmente separati. Per quanto questa decisione fornisca una profondità tematica e un ritmo di gioco meno monotono, specialmente nei confronti della storia, è evidente che la notte di Palm City ne esca totalmente vincitrice grazie ai suoi inseguimenti sul filo del rasoio e all’estetica più vivida.”