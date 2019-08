Need for Speed Heat: video in 4K dalla Gamescom 2019

Need for Speed Heat, nuovo gioco di corse automobilistiche di EA, si mostra ancora una volta alla Gamescom 2019 con un filmato in 4K.

Come era stato promesso, durante la Gamescom 2019 (e ancora più precisamente durante l’Opening Night Live di Geoff Keighley), abbiamo avuto modo di vedere in azione Need for Speed Heat, il nuovo gioco di corse automobilistiche di Electronic Arts e Ghost Games. Gli sviluppatori non si sono accontentati, però, di un solo filmato, ma hanno rilasciato anche altri video di gameplay, rigorosamente in 4K.

Come potete vedere poco sotto, infatti, è disponibile un filmato a massima risoluzione intitolato “1st place”, primo posto: un nome che già da solo fa capire la voglia di Need for Speed Heat di primeggiare sulla concorrenza. In questo video possiamo vedere due gare, una di giorno e una di notte: come vi aveva riportato, la differenza è legata alla legalità della corsa; di giorno, infatti, faremo mangiare la polvere ai nostri avversari all’interno di competizioni legali, ma di notte ci lasceremo veramente andare su percorsi clandestini. Quando il sole cala, però, anche la polizia scalda i motori e fa di tutto per fermarci.

Need for Speed Heat non conterrà loot box, ma verranno rilasciati vari contenuti aggiuntivi a pagamento. Vi ricordiamo che Need for Speed Heat sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PC (tramite EA Origin), PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Fino a questo momento vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?