Neil Druckmann è il nuovo co-presidente di Naughty Dog

The Last of Us Parte II ha fatto parlare moltissimo di sé nel corso di questo 2020, raggiungendo risultati incredibili dal punto di vista videoludico. Proprio per questo, il creatore e regista del gioco, Neil Druckmann, è stato promosso co-presidente dello studio, dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente di Naughty Dog per tre anni. L’uomo simbolo di The Last of Us Parte II condividerà la poltrona al vertice dello studio con il collega Evan Wells, proprio colui che ha dato ufficialmente la notizia.

“Abbiamo un team incredibile in Naughty Dog e poter lavorare al fianco di ognuno di loro è molto importante”, ha scritto Evan Wells . “Sono orgoglioso del team essendo in grado di riconoscere i loro successi e i contributi allo studio. Unitevi a me nel fare a tutti loro immense congratulazioni!”

Come avete potuto leggere, Evan Wells ha usato il plurale, poiché oltre Neil Druckman sono stati premiati tutti coloro che hanno coordinato i lavori di The Last of Us parte II. Infatti, Alison Mori e Christian Gyrling saranno i nuovi vicepresidenti di Naughty Dog. Precedentemente, Alison Mori è stata la direttrice delle operazioni dello studio, mentre Christian Gyrling è stato il co-direttore della programmazione di Naughty Dog.

Sicuramente, Neil Druckman si merita questo ruolo, essendo una figura creativa chiave dell’azienda. Attualmente, sta co-scrivendo il programma televisivo di The Last of Us, ma senza dubbio è in cantiere anche un prossimo grande progetto del team. Ad insospettire il pubblico, infatti, è stato un filmato diffuso da Naughty Dog, interamente dedicato ad Abby – uno dei personaggi iconici di The Last of US Parte II – quasi alludendo al fatto che ci sia un continuo del gioco incentrato su di lei. Per ora si tratta semplicemente di alcune supposizioni, ma con Neil Druckmann al vertice, sicuramente The Last of Us avrà una posizione di rilievo nei suoi piani. Vi invitiamo a seguirci in attesa di ulteriori dettagli da condividere insieme a voi.