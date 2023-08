Netflix sta avviando i primi test per proporre i suoi giochi in streaming tramite cloud. A partire da lunedì, infatti, alcuni abbonati in Canada e nel Regno Unito, avranno la possibilità di provare i giochi Netflix in streaming su una serie di TV selezionate e che dovranno essere connesse a Netflix tramite l’app dedicata.

In un post sul blog, il vicepresidente della divisione gaming di Netflix Mike Verdu, ha descritto questo esperimento come un “test beta molto limitato” rivolto a un piccolo numero di utenti e quindi non disponibile per tutti gli abbonati delle due nazioni indicate. Il risultato dei test che verranno svolti, definirà la decisione di Netflix di estendere, o meno, il servizio a un numero sempre maggiore di abbonati situati in Canada o nel Regno Unito.

Anche se si tratta di un lancio di dimensioni ridotte, pensato più per testare l’infrastruttura attualmente messa in piedi da Netflix, questa operazione rappresenta un momento, potenzialmente, significativo per il futuro di Netflix, la quale sembra sempre più improntata a volersi prendere una fetta del mercato videoludico, non solamente come publisher ma anche come concorrente nel campo del cloud gaming.

Netflix Games

L’azienda, difatti, ha mosso i primi passi nel settore, rilasciando un catalogo di giochi mobile, fruibili gratuitamente per i suoi abbonati, nel novembre 2021. Finora, per quanto l’azienda abbia stipulato numerosi accordi per garantirsi un catalogo di titoli abbastanza corposo, i titoli dell’azienda erano disponibili esclusivamente su iOS e Android.

Portando i giochi su TV, e browser web, tramite lo streaming in cloud, gli abbonati potrebbero potenzialmente giocare ai titoli di Netflix in molti più luoghi, aprendo la strada a una futura competizione, da parte di Netflix, verso servizi cloud quali Xbox Game Pass e Amazon Luna.

I due giochi attualmente disponibili in questa fase di test, sono il primo Oxenfree (realizzato da Night School Studio, ora di proprietà di Netflix) e un nuovo titolo, Molehew’s Mining Adventure, che Verdu descrive come un “gioco arcade dal forte spirito old school”. Ovviamente l’attuale catalogo di Netflix in ambito mobile è molto più ampio ma al netto di TMNT: Shredder’s Revenge, crediamo che Netflix voglia concentrarsi maggiormente su esperienze “console-like” e quindi su quei titoli che, tramite accordi con terze parti o attraverso gli studi proprietari, verranno rilasciati in futuro.

Per quanto riguarda i controlli, quando si gioca su una TV si potrà sfruttare lo smartphone come controller. Su Android, il controller sarà accessibile tramite l’app Netflix, mentre su iOS si dovrà scaricare un’app dedicata. Accedendo, invece, ai giochi tramite browser web, si potranno sfruttare mouse e tastiera.

Per quanto riguarda i dispostivi attualmente supportati dalla fase di test, la lista è piuttosto corposa e comprende:

Amazon Fire TV

Chromecast con Google TV

TV LG

Nvidia Shield TV

Dispositivi e TV Roku

Smart TV Samsung

Walmart Onn

Verdu, infine, assicura che verranno aggiunti “costantemente” dei nuovi dispositivi a questa lista.

In conclusione, per quanto possa sembrarvi assurdo l’ingresso di Netflix nel mondo del cloud gaming, la sua base installata di “utenti casual” potrebbe rivelarsi la chiave di volta dell’intera operazione, ovviamente se l’azienda saprà valutare attentamente la sua utenza, offrendogli esperienze “mordi e fuggi” che possano rivelarsi come un ottimo “divertissement” fra un episodio e l’altro di una delle numerose serie TV disponibili sul catalogo dell’azienda.