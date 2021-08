New World: il popolare MMORPG di Amazon rinviato, la nuova data

In queste settimane abbiamo potuto mettere le mani e gli occhi sul tanto chiacchierato nuovo MMORPG degli Amazon Game Studios. New World si è presentato con una versione beta che ha fatto discutere tantissimo; prima per alcuni problemi che hanno causato la distruzione di alcune schede grafiche, e poi a causa di strani ban dal gioco. Nonostante questo, la beta del gioco è stata super popolata da giocatori, tanto da superare i numeri di Final Fantasy XIV, i quali hanno anche elogiato il tipo di esperienza proposta.

Qualche ora fa sono arrivate brutte notizie da parte di Amazon, dato che la data di uscita di New World è stata da poco rimandata. Ad annunciato è stato lo stesso team di sviluppo tramite un comunicato stampa rilasciato su Twitter. Il team si dice essere onorato di aver ricevuto tanto feedback e apprezzamento dal periodo di beta di New World, e per questo ringrazia i fan. È stato anche deciso di ascoltare le richieste dei giocatori per rendere il gioco ancora migliore.

Per questo New World è stato rimandato al prossimo 28 settembre. Oltre a ciò i ragazzi di Amazon Game Studios durante questo periodo di sviluppo extra lavoreranno per aggiustare nel miglior modo possibile il gioco, andando ad operare sulla stabilità e pulendo l’esperienza dai vari bug presenti. L’obbiettivo finale è quello di proporre ai giocatori un’esperienza pulita e divertente al massimo fin dai primi giorni di lancio.

A message from the New World team. pic.twitter.com/oAZdK7dxTn — New World (@playnewworld) August 4, 2021

Se eravate rimasti ammaliati dalla beta di New World, purtroppo ci sarà da attendere ancora un po’ prima di poter immergersi totalmente nel mondo di gioco di questo nuovo MMORPG, ma speriamo che questo tempo extra possa regalarci un gioco ottimo in ogni minimo particolare.