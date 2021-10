New World: voci parlano di una nave fantasma, l’avete mai incontrata?

Da quando il mondo di New World si è aperto agli appassionati di tutto il mondo, gli amanti degli MMORPG hanno trovato nel gioco Amazon una grande sorpresa. Il successo del titolo non accenna a calare e i server sono ancora molto popolati, e quanto un gioco così ampio incontra una grossa fetta di giocatori basta poco che inizino a circolare alcuni miti e leggende sul titolo stesso.

I giocatori che popolano il mondo di New World hanno presto scoperto quante cose diverse li aspettano ogni giorno nel titolo Amazon, ma a quanto pare si stanno cominciando a sentire strane voci su una nave fantasma che solca i mari del fantastico mondo.

Il tutto parte da Reddit, dove un appassionato ha pubblicato un video mentre era intento a pescare in New World. Ben presto, però, le cose iniziano a farsi piuttosto strane, quando una misteriosa nave fantasma fa la sua comparsa all’orizzonte per poi scomparire dopo qualche secondo.

In molti si sono subito precipitati a chiedere in quale zona specifica era stata avvistata la nave, scoprendo presto che il luogo è Cape Thomas Beach, che immaginiamo verrà preso d’assalto per assistere a questa misteriosa apparizione.