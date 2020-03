NieR Remaster sarà annunciata a breve da Square Enix?

È da un bel po’ di tempo, oramai, che i fan della saga di Square Enix chiedono il ritorno di Nier Gestalt e Replicant (rispettivamente versione occidentale e orientale) sulle piattaforme di attuale generazione, magari tramite una versione remastered. I titoli usciti nell’ormai lontano 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360 festeggeranno a breve il loro decimo anniversario, e di conseguenza sono divenuti oggetto di discussione sui social tra Yosuke Saito e Yoko Taro, rispettivamente producer e director del gioco di Square Enix.

I tweet sono venuti alla luce in seguito a un comunicato ufficiale che informava dell’annullamento dello show musicale Stage YoRHa ver.1.3aa basato su Nier: Automata, l’ottimo sequel uscito nel 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. La festa che sarebbe dovuta iniziare il 12 e concludersi il 15 marzo è stata quindi cancellata a causa dei rischi legati alla diffusione del Coronavirus, proprio come già accaduto alla Nier: Theatrical Orchestra 12020 (festival musicale dedicato alla serie).

Nonostante gli annullamenti, gli sviluppatori hanno comunque deciso di festeggiare l’anniversario della saga con una sorta di evento organizzato per il 29 marzo.

Di seguito riportiamo il tweet del producer Yosuke Saito:

“Farò qualcosa il 29 marzo! Nel peggiore dei casi saremo solo Yoko-san e io, ci inventeremo qualcosa insieme. Perché è il decimo anniversario e tireremo avanti, senza sosta, per dieci ore di fila!”

Non si è fatta attendere la risposta di Yoko Taro che ha accettato immediatamente la proposta lanciata dal collega. Inutile raccontare, invece, la reazione dei fan della serie, scatenati sui vari forum ma allo stesso tempo speranzosi che la data in questione coincida con l’annuncio ufficiale della versione remastered, chiesta da loro a gran voce. Ricordiamo che Square ha già registrato il marchio “Nier” il 29 novembre scorso, ma soprattutto consideriamo la corsa ai remake e alle remastered a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e al successo riscosso da NieR: Automata non è difficile ipotizzare la possibilità di un ritorno del primo capitolo.

Attualmente, però, non si hanno maggiori dettagli, sappiamo solo che accadrà sicuramente qualcosa nella giornata del 29 marzo. Voi cosa ne pensate di una possibile remaster di Nier? Scrivetelo qui sotto nei commenti e continuate a seguirci, vi terremo informati su qualsiasi sviluppo della vicenda.