Path of Exile Affliction: ecco cosa c’è da sapere

Mark Roberts, Game Director di Path of Exile ha spiegato quali sono le novità in arrivo con l’espansione Affliction, in uscita l’8 dicembre su PC e il 13 dicembre su console. I giocatori dovranno aspettarsi una nuova lega, nuovi rami abilità, oltre 100 gemme trasfigurate e il ritorno dell’Ultimatum. Vediamo più nel dettaglio cosa ha da offrire l’aggiornamento e vi consigliamo anche di leggere le novità presentate per Path of Exile 2.

Nella Affliction League ci troveremo a fare i conti con una terribile sventura che ha avvolto la foresta di Viridian Wildwood in una minacciosa oscurità. Qui, grazie all’aiuto del fuoco fatuo sacro in grado di bruciare l’afflizione, potremo scoprire cosa si cela all’interno del tetro luogo come nuovi personaggi, santuari, battaglie contro i boss e vari tipi di fuochi fatui.





Il fuoco sacro, però, ha solo una quantità limitata di potere e una volta esaurita ci farà tornare nel luogo da cui siamo arrivati. Tutti gli altri tipi di fuochi fatui raccolti torneranno con noi a Wraeclast. Questi fuochi fatui hanno diverse caratteristiche: i “Primal Wisp” garantiscono un bonus di rarità agli oggetti, i “Wild Wisps” garantiscono un bonus alla quantità di oggetti ottenibili e i “Vivid Wisps” fanno sì che il drop della valuta sia aumentato.

In che modo beneficiarne? Una volta portati in salvo dal tormento, si disperdono nell'ambiente e scelgono casualmente dei mostri nell'area, aumentandone il loro potere e anche le loro ricompense. Se un mostro ottiene tutti e tre i tipi di bonus, lascerà cadere più oggetti di rarità più elevata e molta valuta. Anche i boss possono esserne influenzati per scontri che si prevedono più impegnativi del normale.

Vagabondi Azmeri e nuove abilità

All’interno del bosco ci si può imbattere in alcuni vagabondi che sono riusciti a sopravvivere alla maledizione e ognuno porta in dono diverse specializzazioni per tre nuovissime classi di ascendenza da utilizzare in aggiunta alla propria normale classe di ascendenza. Aiutandoli nelle quest per sconfiggere la fonte dell'afflizione, il King of the Mists, i nuovi rami saranno accessibili per lo sblocco, fino a un massimo di 8 punti. La classe può essere cambiata quando viene trovato nuovamente uno dei Vagabondi Azmeri.





I vagabondi sono tre: il Warden of Eaves che può insegnarti la via per diventare un Warden of the Maji, il Breaker of Oaths che può farti diventare un Warlock of the Mists e la Primal Huntress che ti guiderà nel diventare un Wildwood Primalist. A ognuno è collegato un ramo di abilità uniche, con il Wildwood Primalist che si differenzia dagli altri perché permette di personalizzare il suo albero abilità con delle mod generate casualmente che forniscono statistiche da classi di ascendenza classiche.

Il Guardiano del Maji può imparare a usare le tinture per rivestire la sua arma e donarle vari potenti effetti. Si equipaggiano negli slot delle fiaschette e si possono attivare e disattivare a piacimento. Dato che se ne può attivare solo una alla volta, il loro uso è contestuale in base alla fase dello scontro in cui ci troviamo.





Ad esempio, scegliendo la “Drooping Ironwood Tincture of Poaching”, una funzione ideale per un primo attacco, mentre passando alla “Subduing Oakbranch Tincture of the Chase” che conferisce Culling Strike, danni aumentati contro i nemici con bassa vita e ha la possibilità di rubare un modificatore dai nemici rari uccisi, si ha la finisher perfetta.

Nature's Concoction permette alle fiaschette adiacenti alle tinture di guadagnare degli effetti. È un’abilità che rende importante il posizionamento degli oggetti per sfruttarne il potenziale. Puoi acquistare più tinture utilizzando “Primal Wisps” come valuta. Ma ci sono molte altre abilità tra cui scegliere che non coinvolgono le tinture, come “Barkskin”, la tipica abilità Pelledura che si trova anche in altri giochi come anche WoW. Questa abilità fa crescere la corteccia su tutto il proprio corpo, aumentando l'armatura. Quando subisci danni, la corteccia cade, aumentando l’evasione. Col tempo la corteccia ricrescerà, rimuovendo il bonus di evasione ma aumentando nuovamente l’armatura.

Uno stregone delle Nebbie, invece, è specializzato nelle arti oscure degli Azmeri. Una potente abilità utilizzabile è la Blood Hunt, che garantisce 20 livelli dell’abilità Ravenous con la quale poter vedere con che tipo di mostro si ha a che fare. Consumare un cadavere con questa abilità dà un potenziamento al danno contro quel tipo di mostro e riduce i danni subiti da esso.

Alcuni boss sono entità di natura Eldritch che non fanno parte dei tipi di mostro a cui si ha accesso normalmente, tuttavia i “Wild Wisps” possono essere scambiati per acquistare cadaveri di natura Eldritch da posizionare a terra e consumare prima di affrontare un boss. Non è tutto, perché questi cadaveri possono anche essere trasformati in spettri e sfruttati per le loro abilità.





Il “Primalista” può usare l’abilità Warcries accanto ai cadaveri per avere la possibilità di rilasciare un oggetto aggiuntivo e può anche aprire i forzieri vicini. Dato l’incremento di oggetti che potrebbe trovare lungo il suo cammino, è dotato anche di un piccolo zaino extra.

Per rafforzarsi, vista la sua natura ibrida, fa uso di amuleti, oggetti magici che presentano differenti attributi. Ad esempio, il "Juggernaut’s Ursine Charm of the Champion" ottiene che i colpi in mischia hanno la possibilità di fortificarsi e la velocità di movimento non può essere modificata al di sotto del valore base.

L’Occultist’s Corvine Charm of the Inquisitor ti consente di ottenere la statistica che fa persistere gli effetti del tuo terreno consacrato per alcuni secondi e l'effetto che fa esplodere i nemici maledetti uccisi da soli o attraverso i propri minion. Trovare le migliori combinazioni rimane un aspetto coinvolgente del gameplay.

Modifiche fondamentali al gioco

Tra i cambiamenti più attesi nell’aggiornamento 3.23 c’è sicuramente il ritorno di Ultimatum, un'esperienza completamente ribilanciata e con nuove mod e ricompense, tra cui oggetti unici nuovi e rielaborati. Il numero base di round è ora fissato sempre a dieci, con la possibilità di generare lo scontro con il boss Trialmaster al decimo round per una ricompensa ancora più interessante.

Con il nuovo percorso di abilità disponibile nell’Atlas Tree si può sbloccare “Gruelling Gauntlets” che va a modificare il numero dei round. Gli incontri durano 3 round aggiuntivi, non si possono scegliere quali modificatori dell'ultimatum applicare a ogni round e non si può avere un boss nel round finale, ma gli sviluppatori rassicurano che il livello di sfida diventa estremo durante gli ultimi 3 round, in virtù anche del fatto che non si possono scegliere i modificatori.

Tra i catalizzatori anche la possibilità di funzionare con gli oggetti corrotti, come il Tainted Catalyst che applica un tipo e una quantità di qualità casuali a un anello, cintura o amuleto corrotto. A scuotere però il metagame toccherà al nuovo sistema delle gemme trasfigurate. Le gemme trasfigurate sono versioni alternative delle gemme delle abilità già esistenti che hanno funzionalità ed equilibri diversi dalle loro versioni normali.

Ad esempio, "Frost Bomb of Instability" passa da un’abilità che si può lanciare occasionalmente per generare una grande esplosione, a un'abilità che da lanciare continuamente ma che infligge meno danni e non riduce l’esposizione all’elemento. "Raise Zombie of Falling" invece di resuscitare uno zombi da un cadavere, permette di evocarlo a mezz'aria. Cadendo, muoiono infliggendo danni ad area nel punto in cui atterrano. Insomma, c’è davvero molto da scoprire e da provare per dare una rinfrescata alla propria build.





Le gemme trasfigurate sono ottenibili dalla Fonte Divina al termine del labirinto eterno, per l'occasione trasformata in un dispositivo per la creazione di gemme. Sono diverse le opzioni disponibili, ne elenchiamo alcune: trasformare una gemma abilità in una di tre gemme trasfigurate casuali dello stesso colore, aggiungere qualità o esperienza alle gemme, sacrificare una gemma per una chiave del tesoro per aprire i forzieri di Izaro e scambiare una gemma di supporto con una gemma eccezionale casuale.

Tra le modifiche generali si annoverano il miglioramento delle statistiche della maggior parte delle abilità che infliggono danni, che saranno significativamente più potenti di prima e l’aggiunta di nuove repliche di unici e la modifica di vecchi oggetti unici. Anche la meccanica degli Heist è stata rivista e ribilanciata per offrire migliori ricompense.

Path of Exile Affliction sembra a tutti gli effetti un’espansione destinata a mischiare un po’ le carte in tavola e a offrire nuovi modi per affrontare tutte le minacce che si nascondono nel Viridian Wildwood sperimentando con build sempre più sorprendenti. Affliction sarà disponibile l’8 dicembre su PC e Mac e arriverà il 13 dicembre anche su console.