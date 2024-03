Path of Exile Necropolis: ecco cosa c’è da sapere

Nonostante abbia sul groppone oramai oltre dieci anni di vita e vi sia un seguito dietro l’angolo, il successo di Path of Exile non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi. A testimoniare l’ancora grande presa che l’action gdr di Grinding Gear Games ha sul pubblico è stato il recentissimo annuncio della nuova espansione Necropolis, che sarà resa disponibile il prossimo 29 marzo in contemporanea su PC, Mac e console.

Grazie a un’anteprima esclusiva per la stampa, tenuta dai due game directors Mark Roberts and Jonathan Rogers nei giorni scorsi, abbiamo potuto scoprirne di più in anticipo, così come della nuova classe Ranger per il secondo atteso episodio della serie. Se di quest’ultima vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato, siamo qui ora a raccontarvi dell’intrigante e oscuro contenuto aggiuntivo Necropolis per Path of Exile.

Un duro lavoro, ma con un'ottima paga

Necropolis si sviluppa attorno a un’idea tanto semplice quanto incredibilmente geniale. Il Becchino, un personaggio introdotto da questa espansione, ci chiede infatti di eliminare tutti quelli spiriti che stanno infestando il mondo di gioco, seppellendoli poi una volta sconfitti nel suo cimitero e aiutandolo così a compiere un misterioso piano.

A venire in nostro soccorso in questa missione di epurazione, chiamata Necropolis challenge league, è fortunatamente la Lanterna di Arimor, un potente artefatto che permette di svelare gli spiriti che infestano una determinata zona. Ogni volta che entreremo in un’area, infatti, grazie alla lanterna potremo scoprire contro chi andremo a breve a combattere e avremo anche la possibilità di modificare quelle che sono le peculiarità di ogni mostro in essa. Una maggiore probabilità di bloccare danni magici, ad esempio, si sposa decisamente meglio con dei nemici deboli che possiamo sconfiggere semplicemente a spadate rispetto a qualche altro arduo avversario e così via.

Ma cosa ci porta il catturare e poi seppellire tutti questi spiriti maligni? Ovviamente a ottenere delle ricompense ed è proprio qua che emerge tutto il potenziale di Necropolis. Nel cimitero del Becchino sono infatti presenti numerosi tumuli vuoti, che potremmo e dovremmo riempire con le nostre vittime. Ogni spirito è contraddistinto da una peculiare probabilità di ricevere determinate ricompense, con gli effetti dei diversi cadaveri che possono però essere mescolati tra di loro dando vita ad armi e oggetti sempre più rari e potenti. Riempire il cimitero di spiriti caduti per ottenere un qualche equipaggiamento utile forgiato direttamente dalle loro anime si prospetta insomma come qualcosa di estremamente soddisfacente e in grado di appassionare numerosi giocatori.

Miglioramenti vari

Questo nuovo contenuto aggiuntivo non si limita però solamente ad aggiungere la comunque notevole Necropolis challenge league, ma apporta anche tutta una serie di cambiamenti all’endgame e, più in generale, alla quality of life di Path of Exile.

La modalità di accesso agli uber pinnacle boss, i più agguerriti avversari di Path of Exile, sarà ad esempio con Necropolis modificata, con tali scontri che saranno più semplici da raggiungere. Gli oggetti necessari per affrontare tali sfide saranno ottenibili in ben cinque nuove mappe pensate apposta per l’endgame, dotate di boss inediti di livello 17 in grado di offrire un buon livello di sfida anche ai giocatori più navigati.

Il loot dei vari boss e della loro versione uber è poi stato rivisto e modificato, in modo tale da incentivare i giocatori a cercare e sconfiggere più volte entrambe le nature di ogni avversario. Pure il sistema degli scarabei è stato variato, così come l’atlante e altre meccaniche per rendere Path of Exile ancora più intrigante e avvincente che in passato.

Path of Exile Necropolis: in conclusione

Necropolis sembra essere davvero un’espansione coi controfiocchi, che aggiunge numerosi nuovi elementi al titolo in grado di conquistare tanto i nuovi giocatori quanto i veterani. Le numerose modifiche e migliorie al sistema sono poi la classica ciliegina sulla torta, per un contenuto aggiuntivo che ci ha fin da ora convinto. Per saperne di più per fortuna ci sarà da attendere ancora poco più di una settimana, ossia fino al 29 marzo quando Path of Exile Necropolis verrà rilasciato contemporaneamente su ogni piattaforma su cui il gioco è disponibile.